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Меркель выступила за допуск международных инспекторов на БелАЭС
23.02.2017 17:18 — Новости Экономики | Tut.by
Германия выступает за допуск международных инспекторов к строительству БелАЭС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, сообщает
— Мы можем только выступать за то, чтобы были международные инспекторы, которые могли бы осмотреть это строительство, которые получили бы соответствующие планы и документы, так как ядерная энергетика — это всеобъемлющее явление, вопросы безопасности имеют тут особое значение.
Как сообщает
— Это не проблема одних лишь Литвы и Беларуси. Зная о возможностях и влиянии Германии в Еврокомиссии, Европарламенте, это не только моральная поддержка. И четкий сигнал о том, что мы должны решать вопросы экономических и политических отношений между государствами ЕС и Беларусью через призму Островца (БелАЭС — TUT.BY), а это было бы совсем иной точкой опоры
Ранее сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте назвала БелАЭС геополитическим проектом России, «недоброжелательно направленным против Литвы».
— Это возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом", —
По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БелАЭС и требовать безопасности и прозрачности.
— Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (линий электропередач с Евросоюзом — TUT.BY).
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"Ядерная энергетика - это всеобъемлющее явление, вопросы безопасности имеют тут особое значение", - заявила канцлер ФРГ.
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