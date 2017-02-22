Германия выступает за допуск международных инспекторов к строительству БелАЭС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, сообщает агентство Прайм .



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— Мы можем только выступать за то, чтобы были международные инспекторы, которые могли бы осмотреть это строительство, которые получили бы соответствующие планы и документы, так как ядерная энергетика — это всеобъемлющее явление, вопросы безопасности имеют тут особое значение.

Как сообщает ru.delfi.lt , Саулюс Сквернялис перед встречей с Меркель заявил, что планирует поднять тему БелАЭС на переговорах.

— Это не проблема одних лишь Литвы и Беларуси. Зная о возможностях и влиянии Германии в Еврокомиссии, Европарламенте, это не только моральная поддержка. И четкий сигнал о том, что мы должны решать вопросы экономических и политических отношений между государствами ЕС и Беларусью через призму Островца (БелАЭС — TUT.BY), а это было бы совсем иной точкой опоры

Ранее сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте назвала БелАЭС геополитическим проектом России, «недоброжелательно направленным против Литвы».

— Это возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом", — заявила Грибаускайте.

По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БелАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

— Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (линий электропередач с Евросоюзом — TUT.BY).