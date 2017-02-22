﻿ Меркель выступила за допуск международных инспекторов на БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Меркель выступила за допуск международных инспекторов на БелАЭС

23.02.2017 17:18 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Германия выступает за допуск международных инспекторов к строительству БелАЭС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, сообщает агентство Прайм.


Фото: Reuters

— Мы можем только выступать за то, чтобы были международные инспекторы, которые могли бы осмотреть это строительство, которые получили бы соответствующие планы и документы, так как ядерная энергетика — это всеобъемлющее явление, вопросы безопасности имеют тут особое значение.

Как сообщает ru.delfi.lt, Саулюс Сквернялис перед встречей с Меркель заявил, что планирует поднять тему БелАЭС на переговорах.

— Это не проблема одних лишь Литвы и Беларуси. Зная о возможностях и влиянии Германии в Еврокомиссии, Европарламенте, это не только моральная поддержка. И четкий сигнал о том, что мы должны решать вопросы экономических и политических отношений между государствами ЕС и Беларусью через призму Островца (БелАЭС — TUT.BY), а это было бы совсем иной точкой опоры

Ранее сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте назвала БелАЭС геополитическим проектом России, «недоброжелательно направленным против Литвы».

— Это возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом", — заявила Грибаускайте.

По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БелАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

— Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (линий электропередач с Евросоюзом — TUT.BY).

Читайте также
Президент рассказал, когда Минск и Вильнюс смогут уладить разногласия по БелАЭС
Почему Литву так беспокоит БелАЭС? Вопросы, ответы, ошибки
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ядерная энергетика - это всеобъемлющее явление, вопросы безопасности имеют тут особое значение", - заявила канцлер ФРГ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Администрации президента "приняли к сведению" требования Северинца об отставке Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика