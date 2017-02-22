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Могилевский "Моготекс" в 2016 год крупно одел "Роснефть" и Минобороны России
23.02.2017 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Якорными контрактами могилевского «Моготекса» в 2016 году стали поставки продукции для нужд «Роснефти» и Министерства обороны России. Данную информацию подтвердили на самом предприятии.
На могилевском предприятии пояснили, что контракт на поставку продукции для нужд российской нефтяной компании был одним из знаковых. Но сумма была «приблизительно 12−15 млн долларов». «Мы поставляли ткани и рабочие костюмы компаниям, которые выиграли тендеры „Роснефти“ на поставку готовых швейных изделий», — сказал представитель «Моготекса».
Сопоставимый контакт в денежном выражении был у могилевской госкомпании и для Министерства обороны России.
Могилевское предприятие до 65% своей текстильной продукции реализует на экспорт в РФ. Основные потребители — силовые ведомства: Минобороны, МВД, погранвойска, ФСБ, МЧС, «Газпром», нефтяные компании и др. Для них «Моготекс» производит ткани для специальной форменной и рабочей одежды. Учитывая, что годовая выручка «Моготекса» складывается на уровне 50 млн долларов, контракты на поставку изделий для «Роснефти» и Минобороны РФ «были якорными» для предприятия в 2016 году.
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Основные потребители в России - силовые ведомства: Минобороны, МВД, погранвойска, ФСБ, МЧС, "Газпром", нефтяные компании и др.
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