Якорными контрактами могилевского «Моготекса» в 2016 году стали поставки продукции для нужд «Роснефти» и Министерства обороны России. Данную информацию подтвердили на самом предприятии.





На заседании президиума правительства во вторник был отмечен взрывной рост экспорта по категории «одежда прочая, включая выкройки» (+52,6 млн долларов, или в 14,5 раз). Рост экспорта по этой группе товаров связан с поставкой ОАО «Моготекс» продукции для ОАО «Роснефть», говорилось в документах.

На могилевском предприятии пояснили, что контракт на поставку продукции для нужд российской нефтяной компании был одним из знаковых. Но сумма была «приблизительно 12−15 млн долларов». «Мы поставляли ткани и рабочие костюмы компаниям, которые выиграли тендеры „Роснефти“ на поставку готовых швейных изделий», — сказал представитель «Моготекса».

Сопоставимый контакт в денежном выражении был у могилевской госкомпании и для Министерства обороны России.

Могилевское предприятие до 65% своей текстильной продукции реализует на экспорт в РФ. Основные потребители — силовые ведомства: Минобороны, МВД, погранвойска, ФСБ, МЧС, «Газпром», нефтяные компании и др. Для них «Моготекс» производит ткани для специальной форменной и рабочей одежды. Учитывая, что годовая выручка «Моготекса» складывается на уровне 50 млн долларов, контракты на поставку изделий для «Роснефти» и Минобороны РФ «были якорными» для предприятия в 2016 году.