Калининградские компании смогут в судебном порядке компенсировать потери при изъятии в Беларуси произведенной ими техники, следовавшей транзитом в РФ в декабре 2014 года. Такая возможность появилась в связи с признанием судом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действий Республики Беларусь нарушением права союза, сообщила пресс-служба губернатора Калининградской области.



Фото: Калининградская торгово-промышленная палата

«Решение суда открывает возможности для подачи исков компаниями, у которых была изъята продукция, о компенсации понесенных потерь», — приводит пресс-служба слова главы региона Антона Алиханова.

Врио губернатора подчеркнул, что решение «поставило точку в длительном споре о том, имели ли белорусские таможенные органы правовые основания для изъятия товара калининградских производителей электротехники». «Свобода транзита и обеспечение свободы движения товаров являются важнейшими факторами для калининградских производителей, отправляющих значительную часть произведенного товара на остальную часть России через Белоруссию. Данное решение позволит защитить интересы наших производителей при возникновении спорных вопросов связанных с таможенным оформлением и транзитом» — отметил он.

В декабре 2014 года белорусская таможня задержала 38 машин с грузами от более чем 10 калининградских компаний — производителей телевизоров и приемников сигналов цифрового телевидения. Основанием для конфискации, по данным белорусской таможни, стало недекларирование (недостоверное декларирование) товаров. В Торгово-промышленной палате Калининградской области сообщили, что вся электроника, задержанная белорусскими таможенниками, была произведена легально в области и перевозилась на законных основаниях. По оценкам калининградских властей, общий объем убытков региональных компаний составил порядка 500 млн рублей.

Ситуация стала поводом для разбирательства в суде ЕАЭС по обращению Министерства юстиции РФ. 23 февраля стало известно, что суд установил : Беларусь не в полном объеме исполняет положения Договора о ЕАЭС в плане обеспечения свободы движения товаров и функционирования Таможенного союза.