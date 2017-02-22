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Калининградские компании смогут компенсировать потери от конфискации товаров в Беларуси
23.02.2017 17:55 — Новости Экономики | Tut.by
Калининградские компании смогут в судебном порядке компенсировать потери при изъятии в Беларуси произведенной ими техники, следовавшей транзитом в РФ в декабре 2014 года. Такая возможность появилась в связи с признанием судом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действий Республики Беларусь нарушением права союза, сообщила пресс-служба губернатора Калининградской области.
«Решение суда открывает возможности для подачи исков компаниями, у которых была изъята продукция, о компенсации понесенных потерь», — приводит пресс-служба слова главы региона Антона Алиханова.
Врио губернатора подчеркнул, что решение «поставило точку в длительном споре о том, имели ли белорусские таможенные органы правовые основания для изъятия товара калининградских производителей электротехники». «Свобода транзита и обеспечение свободы движения товаров являются важнейшими факторами для калининградских производителей, отправляющих значительную часть произведенного товара на остальную часть России через Белоруссию. Данное решение позволит защитить интересы наших производителей при возникновении спорных вопросов связанных с таможенным оформлением и транзитом» — отметил он.
В декабре 2014 года белорусская таможня
Ситуация стала поводом для разбирательства в суде ЕАЭС по обращению Министерства юстиции РФ. 23 февраля стало известно, что суд
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Такая возможность появилась в связи с признанием судом ЕАЭС действий Беларуси нарушением права союза.
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