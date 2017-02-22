Три года назад Верховная рада Украины сместила президента Виктора Януковича и временно вручила эту должность Александру Турчинову. Формально революция закончилась в этот день, реально — перемены в Украине только начались. Нашу южную соседку впереди ждало отторжение Крыма и война на Донбассе, выборы президента и парламента, подписание выстраданного соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Мы попробовали подвести социально-экономические итоги трех лет работы новой украинской власти.



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За что боролись?

Двумя главными требованиями Майдана, кроме смены власти, были евроинтеграция и борьба с коррупцией. О членстве Украины в ЕС пока никто всерьез не говорит. Уже в 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с ЕС, но оперативно начала действовать только его политическая часть, которая носит скорее символический характер.

Безвизовый режим для Украины долго буксовал из-за невыполнения Киевом своих обязательств по борьбе с коррупцией. Затем процесс затормозил миграционный кризис. По последним словам лидеров Евросоюза, политических препятствий для отмены виз не осталось , нужно выполнить лишь технические формальности в Брюсселе. Запустить безвизовый режим обещают к лету 2017 года.

Зона свободной торговли была запущена лишь во временном режиме с начала 2016 года. Постоянно работающей она должна стать после ратификации соглашения об ассоциации последним сомневающимся членом ЕС — Нидерландами. Там в апреле 2016 года прошел референдум, на котором больше 60% проголосовавших выступили против соглашения. После этого Амстердам потребовал у ЕС дать новые гарантии: что Евросоюз или его члены не будут давать Украине гарантии безопасности или военную помощь, а украинцы не получат права на проживание и свободное трудоустройство в ЕС. Брюссель на эти условия согласился. Парламент Нидерландов должен рассмотреть ратификацию Соглашения в Нидерландах в ближайшие дни.

Что касается борьбы с коррупцией, то еще в 2015 году в стране появился отдельный орган — Антикоррупционное бюро (НАБУ). Оно находится в постоянном противостоянии с Генпрокуратурой, вплоть до столкновений силовиков из двух ведомств и заведения уголовных дел друг на друга. Самое громкое дело НАБУ — объявление в розыск депутата Верховной рады Онищенко в рамках громкого «газового дела» по обвинению в перепродаже газа по завышенным ценам, что нанесло Украине ущерб в 100 млн долларов. На своем сайте НАБУ рапортует о доведении 50 уголовных дел до суда и 264 уголовных делах в производстве (сумма ущерба по ним оценивается в 3 млрд долларов).

В 2016 году было запущено электронное декларирование имущества и доходов чиновников, что являлось последним обязательством Киева для внедрения безвизового режима с ЕС. Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления открыт для всех. Например, стало известно , что на банковских счетах Петра Порошенко почти 540,5 тыс. гривен, более 26 млн долларов и более 14 тыс. евро.

15 февраля НАБУ отчиталось, что возбудило более 30 уголовных производств по данным электронных деклараций чиновников.

Но судя по международным рейтингам, ситуация не так радужна. В Индексе восприятия коррупции от Transparency International за три года Украина поднялась со 142-го места на 132-е. По этому показателю она остается самой коррупмированной страной в Европе.

По данным «Барометра мировой коррупции» той же Transparency International, 56% украинцев называют коррупцию самой важной проблемой в стране. 86% в 2016 году негативно оценивали антикоррупционные усилия властей.

Чувствительные вопросы: территория, демография, девальвация, зарплаты



Фото: Reuters

Киев не контролируют всю признанную за ним международным сообществом территорию, которая превышает 600 тысяч км2. Фактически Крым (27 тысяч км2) находится под контролем России, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей — у пророссийских сепаратистов. Население, которые живет под украинской властью сократилось с 45,4 млн человек до 42,6.

Несмотря на общее падение внешней торговли Украины, сближение с Евросоюзом дало свои ограниченные плоды — доля ЕС среди всех торговых партнеров за три года Украины выросла с 31% до 36%, в то время как доля России упала с 26% до 11%.

Существенно снизилась зависимость Украины от поставок газа из России. В ноябре 2015 года правительство официально отказалось закупать российский газ, перейдя на поставки из Европы — они оказались дешевле примерно на 10%. Но по факту речь идет о реверсных поставках того же российского газа. Формально он закупается у 15 европейских кампаний, но реально топливо, идущее транзитом через Украину доходит до границы с ЕС и «разворачивается» назад. Эта схема позволила увеличить доходы «Нафтогаза» Украины на транзите — благодаря таким закупкам, европейские фирмы стали покупать у России больше газа, а значит выросли и объемы прокачки голубого топлива по территории Украины.

Украина не против закупать газ в России, но требует более низкой цены и прекращения прямых поставок газа в ДНР и ЛНР. Москва же настаивает, что Киев должен заплатить штраф за невыбранный газ по контракту 2009 года. Стороны сейчас судятся в Стокгольмском арбитраже. В свою очередь, «Нафтогаз» Украины отчитался , что вообще не закупал газ у России в 2016 году.

Но эта ситуация несет в себе серьезный риск: Россия в 2019 году (когда закончится транзитный контракт с Киевом) может перебросить поставки газа на другие направления. У европейцев будет меньше возможностей организовать реверс по сегодняшней схеме. «Нафтогаз» будет вынужден искать новые источники газа, но уже лишится «транзитного» козыря на переговорах о возможном новом контракте с «Газпромом». Чтобы не допустить такого сцеания, за оставшиеся два года Украина должна озаботиться развитием совместной транспортной инфраструктуры с ЕС и строительством новых трубопроводов в Польшу.

Революция, война, энергетические и торговые ссоры с Россией оказались серьезным ударом для экономики страны. За три года украинская валюта ослабла больше чем в три раза — с 8 до 27 до гривен за доллар. Из-за этого «полетели» и другие показатели. Так, более чем в два раза со 183,3 млрд долларов в 2013 году упал ВВП в долларовом выражении (в том числе за счет потери части территории).

Госдолг тем временем существенно не изменился: с 73 млрд долларов в конце 2013 года он опустился до 71 млрд долларов в 2016 году.

Средняя зарплата за три года выросла больше чем в полтора раза в гривнах, но в валюте — упала с 410 до примерно 200 долларов. Средняя пенсия — со 180 долларов до 70.

Девальвация, как это часто бывает, разогнала инфляцию. Если 2013 год Украина закончила с дефляцией 0,3%, то по итогам 2014-го цены выросли на 25%, 2015-го — на 43%, 2016-го — на 12%.

Попытки новых властей улучшить бизнес-климат не прошли незамеченными. В рейтинге Doing Business Украина за три года поднялась со 112-го на 80-е место.

Не все гладко в социальной сфере. Официальная безработица выросла с 7,7% до 9,6%.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году в стране зафиксировали 563,5 тысячи преступлений, в 2016-м — 592,6 тысячи. И это при том, что страна «потеряла» три миллиона человек. Раскрываемость же преступлений за три года упала драматически — с 45% до 30%. За объяснениями далеко ходить не нужно — в стране идет война, много незарегистрированного оружия продолжает ходить по рукам.

«Прогресс серьезный, но коррупция — это среда, в которой мы живем, поэтому реформы не будут быстрыми»

Мы попросили прокомментировать эти цифры экономиста, Исполнительного директора «CASE-Украина» Дмитрия Боярчука.

— Ситуация не особо веселая, и война прошла, и несколько волн девальваций. Объем проблем большой. Но с начала 2016 года ситуация начала стабилизироваться. Есть ожидание, что небольшой рост теперь будет устойчивым (прогноз Нацбанка Украины на 2017 год — 2,8%. — прим. TUT.BY) .



Фото с сайта: www. case-ukraine.com.ua

Реформы… Да, не все удалось. Но в нашей истории не проводилось еще настолько масштабных реформ. Посмотрите хотя бы на реформу нефтегазового сектора: в 2015 году импорт газа в Украину составил 16 млрд кубометров и заплатили за это 4,5 млрд долларов, в 2016 году — уже 11 млрд кубов и 2,2 млрд долларов. В предыдущие годы мы импортировали до 30 млрд кубометров. «Нафтогаз» был убыточной компанией, стал прибыльной, которая еще и инвестирует в собственную добычу. Понятно, что многие вещи были болезненны, но мы бы от этого никуда не делись рано или поздно.

Покупательная способность пенсий и зарплат действительно сильно пострадала из-за девальвации. Но по чуть-чуть и здесь начался рост, в прошлом году реальные зарплаты выросли примерно на 10%, с начала этого года удвоили минимальную зарплату, в этом году тоже в реальном выражении будет двузначный рост.

Мы в вынужденных условиях переориентируемся на европейский рынок. Ежегодное падение торговли с СНГ — по 20−30%. Пока шли активные бои на Донбассе, падали товарооборот с ЕС, но последние годы стал расти на 3−4% в год.

Что касается коррупции, то прогресс очень серьезный, на мой взгляд. Е-декларации — это однозначный позитив, теперь все чиновники должны отчитываться о доходах. И если теперь они в первый год могут сказать, что что-то им от бабушки, от дедушки досталось, то дальше все изменения в индивидуальном состоянии нужно будет четко объяснять. Иначе уголовное преследование. Уже были заведены дела, я не знаю, какие у них будут перспективы, потому что реформа судебной системы пока не завершена. Но Национальное антикоррупционное бюро уже отдельными чиновниками занимается. Оно, конечно, не достает до уровня политической коррупции, но внутривидовая борьба с той же прокуратурой идет.

«Электронное правительство» понемногу пытается убрать чиновника из всех процедур получения разных бумажек. Система «Прозорро» для госзакупок постепенно отправляет в прошлое откаты. Реформа здравоохранения идет очень болезненно, но с закупками медпрепаратов, это все продвигается. Дисциплина возвращается: бывают случаи, когда врачи отказываются брать взятки, даже если им предлагают.

Большая коррупция ушла из бюджета, но переместилась в энергетику: поставки угля с оккупированных территорий (самопровозглашенных ДНР и ЛНР. — TUT.BY) — по цене угля из Роттердама. Реформа полиции считается в целом успешной, доверие к институту полиции появилсь, статус полицейских совсем другой. Были вопросы по их компетенции, но люди стали к ним лучше относиться. Преступность выросла, но она очень коррелирует с экономическим состоянием.

Я бы сказал, что прогресс серьезный, но коррупция — это среда, в которой мы живем, поэтому реформы не будут быстрыми.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY