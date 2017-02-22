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Три года спустя. Итоги революции в Украине

23.02.2017 18:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Три года назад Верховная рада Украины сместила президента Виктора Януковича и временно вручила эту должность Александру Турчинову. Формально революция закончилась в этот день, реально — перемены в Украине только начались. Нашу южную соседку впереди ждало отторжение Крыма и война на Донбассе, выборы президента и парламента, подписание выстраданного соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Мы попробовали подвести социально-экономические итоги трех лет работы новой украинской власти.


Фото: Reuters

За что боролись?

Двумя главными требованиями Майдана, кроме смены власти, были евроинтеграция и борьба с коррупцией. О членстве Украины в ЕС пока никто всерьез не говорит. Уже в 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с ЕС, но оперативно начала действовать только его политическая часть, которая носит скорее символический характер.

Безвизовый режим для Украины долго буксовал из-за невыполнения Киевом своих обязательств по борьбе с коррупцией. Затем процесс затормозил миграционный кризис. По последним словам лидеров Евросоюза, политических препятствий для отмены виз не осталось, нужно выполнить лишь технические формальности в Брюсселе. Запустить безвизовый режим обещают к лету 2017 года.

Зона свободной торговли была запущена лишь во временном режиме с начала 2016 года. Постоянно работающей она должна стать после ратификации соглашения об ассоциации последним сомневающимся членом ЕС — Нидерландами. Там в апреле 2016 года прошел референдум, на котором больше 60% проголосовавших выступили против соглашения. После этого Амстердам потребовал у ЕС дать новые гарантии: что Евросоюз или его члены не будут давать Украине гарантии безопасности или военную помощь, а украинцы не получат права на проживание и свободное трудоустройство в ЕС. Брюссель на эти условия согласился. Парламент Нидерландов должен рассмотреть ратификацию Соглашения в Нидерландах в ближайшие дни.

Что касается борьбы с коррупцией, то еще в 2015 году в стране появился отдельный орган — Антикоррупционное бюро (НАБУ). Оно находится в постоянном противостоянии с Генпрокуратурой, вплоть до столкновений силовиков из двух ведомств и заведения уголовных дел друг на друга. Самое громкое дело НАБУ — объявление в розыск депутата Верховной рады Онищенко в рамках громкого «газового дела» по обвинению в перепродаже газа по завышенным ценам, что нанесло Украине ущерб в 100 млн долларов. На своем сайте НАБУ рапортует о доведении 50 уголовных дел до суда и 264 уголовных делах в производстве (сумма ущерба по ним оценивается в 3 млрд долларов).

В 2016 году было запущено электронное декларирование имущества и доходов чиновников, что являлось последним обязательством Киева для внедрения безвизового режима с ЕС. Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления открыт для всех. Например, стало известно, что на банковских счетах Петра Порошенко почти 540,5 тыс. гривен, более 26 млн долларов и более 14 тыс. евро.

15 февраля НАБУ отчиталось, что возбудило более 30 уголовных производств по данным электронных деклараций чиновников.

Но судя по международным рейтингам, ситуация не так радужна. В Индексе восприятия коррупции от Transparency International за три года Украина поднялась со 142-го места на 132-е. По этому показателю она остается самой коррупмированной страной в Европе.

По данным «Барометра мировой коррупции» той же Transparency International, 56% украинцев называют коррупцию самой важной проблемой в стране. 86% в 2016 году негативно оценивали антикоррупционные усилия властей.

Чувствительные вопросы: территория, демография, девальвация, зарплаты


Фото: Reuters

Киев не контролируют всю признанную за ним международным сообществом территорию, которая превышает 600 тысяч км2. Фактически Крым (27 тысяч км2) находится под контролем России, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей — у пророссийских сепаратистов. Население, которые живет под украинской властью сократилось с 45,4 млн человек до 42,6.

Несмотря на общее падение внешней торговли Украины, сближение с Евросоюзом дало свои ограниченные плоды — доля ЕС среди всех торговых партнеров за три года Украины выросла с 31% до 36%, в то время как доля России упала с 26% до 11%.

Существенно снизилась зависимость Украины от поставок газа из России. В ноябре 2015 года правительство официально отказалось закупать российский газ, перейдя на поставки из Европы — они оказались дешевле примерно на 10%. Но по факту речь идет о реверсных поставках того же российского газа. Формально он закупается у 15 европейских кампаний, но реально топливо, идущее транзитом через Украину доходит до границы с ЕС и «разворачивается» назад. Эта схема позволила увеличить доходы «Нафтогаза» Украины на транзите — благодаря таким закупкам, европейские фирмы стали покупать у России больше газа, а значит выросли и объемы прокачки голубого топлива по территории Украины.

Украина не против закупать газ в России, но требует более низкой цены и прекращения прямых поставок газа в ДНР и ЛНР. Москва же настаивает, что Киев должен заплатить штраф за невыбранный газ по контракту 2009 года. Стороны сейчас судятся в Стокгольмском арбитраже. В свою очередь, «Нафтогаз» Украины отчитался, что вообще не закупал газ у России в 2016 году.

Но эта ситуация несет в себе серьезный риск: Россия в 2019 году (когда закончится транзитный контракт с Киевом) может перебросить поставки газа на другие направления. У европейцев будет меньше возможностей организовать реверс по сегодняшней схеме. «Нафтогаз» будет вынужден искать новые источники газа, но уже лишится «транзитного» козыря на переговорах о возможном новом контракте с «Газпромом». Чтобы не допустить такого сцеания, за оставшиеся два года Украина должна озаботиться развитием совместной транспортной инфраструктуры с ЕС и строительством новых трубопроводов в Польшу.

Революция, война, энергетические и торговые ссоры с Россией оказались серьезным ударом для экономики страны. За три года украинская валюта ослабла больше чем в три раза — с 8 до 27 до гривен за доллар. Из-за этого «полетели» и другие показатели. Так, более чем в два раза со 183,3 млрд долларов в 2013 году упал ВВП в долларовом выражении (в том числе за счет потери части территории).

Госдолг тем временем существенно не изменился: с 73 млрд долларов в конце 2013 года он опустился до 71 млрд долларов в 2016 году.

Средняя зарплата за три года выросла больше чем в полтора раза в гривнах, но в валюте — упала с 410 до примерно 200 долларов. Средняя пенсия — со 180 долларов до 70.

Девальвация, как это часто бывает, разогнала инфляцию. Если 2013 год Украина закончила с дефляцией 0,3%, то по итогам 2014-го цены выросли на 25%, 2015-го — на 43%, 2016-го — на 12%.

Попытки новых властей улучшить бизнес-климат не прошли незамеченными. В рейтинге Doing Business Украина за три года поднялась со 112-го на 80-е место.

Не все гладко в социальной сфере. Официальная безработица выросла с 7,7% до 9,6%.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году в стране зафиксировали 563,5 тысячи преступлений, в 2016-м — 592,6 тысячи. И это при том, что страна «потеряла» три миллиона человек. Раскрываемость же преступлений за три года упала драматически — с 45% до 30%. За объяснениями далеко ходить не нужно — в стране идет война, много незарегистрированного оружия продолжает ходить по рукам.

«Прогресс серьезный, но коррупция — это среда, в которой мы живем, поэтому реформы не будут быстрыми»

Мы попросили прокомментировать эти цифры экономиста, Исполнительного директора «CASE-Украина» Дмитрия Боярчука.

— Ситуация не особо веселая, и война прошла, и несколько волн девальваций. Объем проблем большой. Но с начала 2016 года ситуация начала стабилизироваться. Есть ожидание, что небольшой рост теперь будет устойчивым (прогноз Нацбанка Украины на 2017 год — 2,8%. — прим. TUT.BY) .


Фото с сайта: www. case-ukraine.com.ua

Реформы… Да, не все удалось. Но в нашей истории не проводилось еще настолько масштабных реформ. Посмотрите хотя бы на реформу нефтегазового сектора: в 2015 году импорт газа в Украину составил 16 млрд кубометров и заплатили за это 4,5 млрд долларов, в 2016 году — уже 11 млрд кубов и 2,2 млрд долларов. В предыдущие годы мы импортировали до 30 млрд кубометров. «Нафтогаз» был убыточной компанией, стал прибыльной, которая еще и инвестирует в собственную добычу. Понятно, что многие вещи были болезненны, но мы бы от этого никуда не делись рано или поздно.

Покупательная способность пенсий и зарплат действительно сильно пострадала из-за девальвации. Но по чуть-чуть и здесь начался рост, в прошлом году реальные зарплаты выросли примерно на 10%, с начала этого года удвоили минимальную зарплату, в этом году тоже в реальном выражении будет двузначный рост.

Мы в вынужденных условиях переориентируемся на европейский рынок. Ежегодное падение торговли с СНГ — по 20−30%. Пока шли активные бои на Донбассе, падали товарооборот с ЕС, но последние годы стал расти на 3−4% в год.

Что касается коррупции, то прогресс очень серьезный, на мой взгляд. Е-декларации — это однозначный позитив, теперь все чиновники должны отчитываться о доходах. И если теперь они в первый год могут сказать, что что-то им от бабушки, от дедушки досталось, то дальше все изменения в индивидуальном состоянии нужно будет четко объяснять. Иначе уголовное преследование. Уже были заведены дела, я не знаю, какие у них будут перспективы, потому что реформа судебной системы пока не завершена. Но Национальное антикоррупционное бюро уже отдельными чиновниками занимается. Оно, конечно, не достает до уровня политической коррупции, но внутривидовая борьба с той же прокуратурой идет.

«Электронное правительство» понемногу пытается убрать чиновника из всех процедур получения разных бумажек. Система «Прозорро» для госзакупок постепенно отправляет в прошлое откаты. Реформа здравоохранения идет очень болезненно, но с закупками медпрепаратов, это все продвигается. Дисциплина возвращается: бывают случаи, когда врачи отказываются брать взятки, даже если им предлагают.

Большая коррупция ушла из бюджета, но переместилась в энергетику: поставки угля с оккупированных территорий (самопровозглашенных ДНР и ЛНР. — TUT.BY) — по цене угля из Роттердама. Реформа полиции считается в целом успешной, доверие к институту полиции появилсь, статус полицейских совсем другой. Были вопросы по их компетенции, но люди стали к ним лучше относиться. Преступность выросла, но она очень коррелирует с экономическим состоянием.

Я бы сказал, что прогресс серьезный, но коррупция — это среда, в которой мы живем, поэтому реформы не будут быстрыми.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Три года назад в Украине закончилась революция и начались большие перемены. Мы посмотрели, к чему они привели страну.

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