Совместное белорусско-китайское предприятие ООО «Зумлион-МАЗ» сегодня получило свидетельство об официальной регистрации предприятия на территории Могилева. Торжественная церемония прошла в офисе СЭЗ «Могилев». Глава администрации СЭЗ Андрей Ярцев и директор «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров подписали также протокол о намерениях регистрации в СЭЗ нового резидента.



Фото с сайта mycity.by

— Министерство промышленности Беларуси рассматривает китайскую компанию «Зумлион» как стратегического партнера по реализации в республике инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных производств и выпуску на них специальной и сельхозтехники, — рассказал накануне мероприятия начальник управления машиностроения Минпрома Игорь Борушко.

Так, в Могилеве на территории завода «Могилевтрансмаш» МАЗ планирует создать совместное производство по выпуску специализированной техники для строителей, коммунальников, спасателей на базе шасси МАЗ. Также в планах — создание совместного предприятия в Беларуси и Китае по выпуску сельхозтехники вместе с МТЗ и «Гомсельмаш».

— Благодаря реализации этих проектов в Беларусь придут современные технологии, будут загружены мощности предприятий, повысится их экспортный потенциал, — считает Борушко.

После церемонии подписания участникам мероприятия на заводе «Могилевтрансмаш» представили опытные образцы строительной и коммунальной техники, изготовленной по китайским технологиям: два автокрана грузоподъемностью 40 т и 60 т и новую модель уборочно-подметальной машины.

По словам Юрия Пивоварова — ранее он был заместителем начальника управления продаж спецтехники и шасси ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», — в 2017 году на совместном предприятии планируется выпустить 15 первых опытных образцов строительной и коммунальной техники различного назначения.

— Наша главная задача — подготовить производство и всю необходимую документацию к выпуску новой техники, а в 2018 году — начать ее серийное производство. Мы намерены в течение ближайших 5−6 лет увеличить производство спецтехники на заводе «Могилевтрансмаш» в несколько раз. Так, если в прошлом году было выпущено 200 единиц, то через пять лет планируется выйти как минимум на 800, — сказал Пивоваров.

На первом этапе это будет крупно-узловая сборка спецтехники на шасси МАЗ, преимущественно из китайских комплектующих, а затем будет вестись поэтапная локализация производства.



Фото с сайта mycity.by

Сегодня также подписано соглашение между компанией «Зумлион БЕЛ-РУС» и Могилевским заводом «Строммашина» об организации на производственной площадке предприятия выпуска секций для башенных кранов по китайским технологиям. Затем планируется производство самих башенных кранов, а в перспективе выпуск передвижных комплексов по сбору и переработке бытовых и строительных отходов.