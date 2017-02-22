«Мы не говорим, что наши дети невиновны. Но 10−12 лет тюрьмы за „пыль в кармане“ — это слишком», — пыталась доказать свою главную мысль депутатам и чиновникам мама молодого наркомана. Ее сын получил 11 лет колонии за дозу в кармане. Жестокие сроки за распространение наркотиков активно стали давать после принятия декрета № 6 в конце 2014 года. Документ должен был защитить страну от массового распространения спайсов. И статистика «посадок» после этого резко пошла вверх. Но в реальности за решетку попадают школьники и студенты, крупные дилеры на свободе. Если не считать фигурантов « Дела семнадцати ».





Что делать, чтобы все-таки бороться с наркоманией, а не с уже больными наркоманами обсудили на круглом столе в Минске. На мероприятие оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» пришли не только оппозиционные политики и родители заключенных, но и представители парламента, ГТК, Госкомитета судебных экспертиз и психиатры. Не было только силовиков.

— Принятые законодательные меры общество сегодня поддерживает, но правоприменительная практика страдает. Она часто не соответствует принципам справедливости, — согласился зампредседателя парламентской комиссии по законодательству Максим Мисько.

По мнению депутата, законодательство нужно менять и добавлять в антинаркотическую 328-ю статью Уголовного кодекса новые пункты. Предложения уже подготовлены и будут обсуждаться с правительством в конце февраля.

Для крупных дилеров и рецидивистов ничего не изменится. Сроки могут снизить лишь тем, кто попадается в первый раз с небольшими дозами на так называемом бытовом сбыте во время совместного употребления.





Что было?

Проблема наркомании в Беларуси была всегда. Но с 2012 года количество преступлений, связанных с распространением психотропов резко пошло вверх. За 2013-й — плюс 20 процентов, за 2014-й — еще плюс 46% к прежней цифре. Такая статистика получилась не только благодаря работе милиции, но и из-за активного распространения спайсов. До 2009 года они были вполне легальны и продавались в обычных магазинах под видом курительных смесей.

Потом спайсы запретили. Но к тому времени на сравнительно дешевый наркотик уже довольно серьезно подсела молодежь, и спайсы стали основной частью наркорынка Беларуси. Экстренные меры начали придумывать после массовых смертей от этих синтетических смесей: за 2013−2014 годы от передозировки умерло 146 человек.

Напугать наркоторговцев решили серьезной ответственностью. Быстро был принят антинаркотический декрет, после чего ужесточили и Уголовный кодекс. Ответственность за распространение прописали с 14 лет, а максимальные сроки за сбыт увеличили до 25 лет.





Что получилось?

Статистика за 2016 год позволяет правоохранительным органам отчитываться о позитивных итогах ужесточения законодательства: торговцев наркотиками стало меньше. В прошлом году они зафиксировали 6374 преступления, тогда как в 2015-м — 7268. Но радоваться рано. Показатели «докритичного» 2013-го в разы меньше.

Позитивные показали фиксирует и Минздрав: количество официальных наркозависимых снижается. Сегодня в стране их зарегистрировано 8600. Еще около пяти тысяч человек находятся под профилактическим наблюдением. Но это только официальная статистика. Она учитывает лишь тех, кто сам пришел к врачу с проблемой.

— Эти цифры не отражают истинного положения дел. Чтобы понять более-менее реальную картину, то, по международным стандартам, эту цифру смело можно увеличивать в 5−8 раз, — говорит руководитель Республиканского центра мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько.

По его словам, обращаться к медикам наркоманы стали реже.

— Возможно, на это влияет и слишком жесткое законодательство и наркоманы боятся возможной ответственности, — обращает внимание Алексей Кралько.



Справа — руководитель Республиканского центра мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько

В то же время Министерство обороны фиксирует увеличение наркозависимых среди молодежи. Из-за употребления запрещенных препаратов с каждым годом негодными к службе в армии признают все больше парней.

— Декрет № 6 был направлен против крупных воротил наркобизнеса, однако, на скамью подсудимых начали попадать ребята 14−25 лет с незначительными объемами, — обратила внимание лидер «Движения матерей 328» Лариса Жигарь. — Наркотики победить нельзя, поскольку настоящие воротилы не пойманы.

— У нас понастроили ледовых дворцов. Хорошо. Но пускай абонемент в этот спортзал не стоит в три раза дороже, чем спайсы. Тогда уже часть проблемы решиться, — высказывались другие родители.

С тем, что проблема не решена и огульные «посадки» на серьезные сроки не помогают, сегодня согласны и депутаты. В прошлом году депутаты исследовали проблему и нашли пробел в законодательстве. Оказалось, что нынешний Уголовный кодекс не дает возможности милиции заниматься ранней профилактикой проблемы.

— Они поймали молодого человека с одной дозой — и сразу сажают в тюрьму на восемь лет. А, по-видимому, для зависимых должно быть так: поймали, пригрозили, посадили ненадолго или дали условный срок — и наблюдайте за ним, — считает заведующий отделом по обеспечению деятельности парламентской комиссии по законодательству Дмитрий Лапеко.





Сына Лианы Шубы из Жлобина посадили на 10 лет и три месяца за недоказанный, по ее мнению, сбыт 0,5 грамма психотропа. Она говорит, что на суде выступали свидетели, которые говорили, что в момент «сделки» парень был на работе. Но их доводы во внимание не приняли.

— У крупных наркоторговцев сроки сопоставимые. Это бесчеловечно. Основной пробел в законодательстве — это несоответствие степени вины наших родных наказанию, — считает Лиана Шуба.

Где основные пробелы?

Еще родители осужденных обратили внимание депутатов и чиновников на то, что на контрольные закупки наркотиков государство тратит огромные деньги. Но те методы, которыми сотрудники милиции выявляют преступников, не всегда направлены на борьбу с проблемой. Иногда еще ее провоцируют.

Схема такая. Например, наркоману Иванову, который сотрудничает со следствием, выделяют 500 рублей на покупку наркотиков. Он передает эти деньги знакомому и такому же зависимому Петрову, который покупает им дозу на двоих. Они вместе употребляют запрещенный препарат. За помощь милиции Иванова освобождают от ответственности. Петров получает до 15 лет тюрьмы.





Проблема и в том, что наркоманы-информаторы могут сотрудничать со следствием по нескольку лет и безнаказанно подводить под статью десятки людей.

— Получается, что человека искусственно спровоцировали купить, а потом сбыть запрещенный препарат. Ну какой наркозависимый устоит от дозы, когда ему дают на это те же 500 рублей?! — задали риторический вопрос депутатам активисты «Движения матерей 328». — Это больные люди. Их надо лечить, а не сажать в тюрьмы.

Но родные осужденных уверены, что таким образом сотрудники милиции лишь зарабатывают себе премии и очередные звездочки на погоны за раскрытие особо опасных преступлений.

— Они провоцируют наркоманов при помощи таких же зависимых. Это не борьба с проблемой, а только ее поддержка, — считает Лиана Шуба.



Лиана Шуба — в центре

По статистике, почти половина преступлений по 328-й статье сопряжены со сбытом. Но его можно приписать и искусственно, говорят родственники осужденных.

— Ребят провоцируют на совершение более серьезного преступления. Представим, что я наркопотребитель, у меня зависимость. Если у меня просто доза в кармане для себя, то это только первая часть с условными сроками. Милиции это неинтересно. Чтобы наказать жесточайше, то следователи подсылают кого-нибудь к тебе. Мы с ним вместе покурили, и он засвидетельствовал это на суде. Это уже квалифицируется как сбыт, совершенный группой лиц. Так фабрикуется третья часть, где уже до 15 лет, — объясняет Лиана Шуба.

Правозащитники проанализировали десятки приговоров осужденных за наркотики. Очень часто суды признавали распространением даже сбыт психотропов «в неустановленном месте в неустановленное время неустановленному лицу».

Но юристы говорят, что такая формулировка не может считаться составом преступления. Более того, такой неконкретный довод не может разбить ни один адвокат: потому что он не знает, какой факт ему оспаривать.





Что предлагают сейчас?

«Движение матерей 328» вместе с юристами и правозащитниками подготовили свои предложения в парламент. Среди прочего, они предложили прописать в Уголовном кодексе разную ответственность за разный объем наркотиков: значительный, крупный и особо крупный. МВД уже не согласилось с этим.

«Это может создать для наркодилеров легальную возможность снижения наказания путем дробления сбываемого крупного количества наркотиков на более мелкие партии. Поэтому реализация данного предложения является излишней», — ответили силовики.

Не поддержали они и предложение установить дозволенные нормы хранения психотропов для наркозависимых.



Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский и депутат Анна Канопацкая

Депутаты предварительно согласовали со Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и Верховным судом по-другому квалифицировать реализацию наркотиков. Сейчас же если два наркомана решили покурить один «косяк» и передавали его из рук в руи — это уже квалифицируется как сбыт группой лиц по предварительному сговору. Наказание — до 15 лет лишения свободы.

Родители уверены, что нужно расширить 328-ю статью и более детально прописать ответственность за разные преступления. Тогда следствию и судам будет проще принимать объективные решения.

Зампредседателя парламентской комиссии по законодательству Максим Мисько эту инициативу поддержал. Не высказали возражений и представители Следственного комитета, Генпрокуратуры и Верховного суда.



Депутат Максим Мисько

По мнению депутата, необходимо разграничить наказание за сбыт наркотиков от которого продавец получает деньги от того, когда зависимые люди употребляли запрещенные препараты вместе.

— Действующие нормы приводят к тому, что подростки, попавшие под влияние плохой компании и единожды совершившие это преступление попадают в тюрьму на запредельно длительные сроки. Осознание ими безысходности и нереализованность потенциала приводит к деградации личности и перелому психики, — высказал мнение Максим Мисько.

Депутаты будут настаивать на снижении нижнего порога наказания для тех, кто попался в первый раз и с небольшими дозами.

— Мой сын после задержания просидел три дня в КПЗ и это было ему уроком. Три месяца, пока шло следствие он был дома, ничего не нарушал, говорил, что свой урок уже получил. А в итоге его все равно посадили на 8 лет, — со слезами на глазах рассказывала депутату Светлана, мать одного из осужденных по 328-й статье.





Депутаты также обсудят и то, как считать объем запрещенного препарата. Если он куда-то подмешан, то считается общая масса и психотропа, и вспомогательного вещества. В итоге и получаются особо крупные размеры при незначительном объеме самого наркотика.

У родственников осужденных есть вопросы и к условиям содержания заключенных в колониях, проблемах с лекарствами и санитарными нормами. И еще одно — фактический запрет на амнистию и УДО за срок по наркотической статье. Чтобы обсудить эти проблемы, участники «круглого стола» договорились встретиться еще раз.



