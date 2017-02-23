Стремление Грузии по активной интеграции с Евросоюзом не противоречит выстраиванию хороших дружественных отношений с Беларусью. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в интервью программе «Крупным планом» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.



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«То, что Грузия активно интегрируется в Евросоюз никак не противоречит тому, чтобы иметь хорошие добрососедские отношения с Беларусью, основываясь на многих предпосылках, — сказал президент. — И Грузия, и Беларусь уважают территориальную целостность, независимость и суверенитет друг друга и исходя из этого думают о том, как построить двусторонние отношения».

Георгий Маргвелашвили привел в качестве примера сферы экономики и бизнеса, где, по его мнению, стороны могут быть полезны друг другу, в том числе в части содействия продвижения продукции на рынки третьих стран. «Мы смотрим на различия как на возможности, которые мы должны и открывать друг другу, и давать возможности этим приумножать благосостояние наших народов. В этом аспекте мы синергично работаем по всем направлениям. Как в политическом, так и по направлениям экономики, культуры, сближения народов», — заявил он.

В ближайшее время должен состояться визит президента Грузии в Беларусь.

«Я очень активно готовлюсь к поездке в Беларусь, потому что начиная с 2015 года отношения между нашими странами, которые имеют огромный потенциал, обрели новый импульс», — сказал Георгий Маргвелашвили.

По его словам, новый этап в отношениях между государствами открыл визит Александра Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года. «Та открытость, которая есть у Александра Григорьевича, та концентрация на конкретные вопросы, которые мы решаем во благо народов, активизировали отношения между нашими странами на уровне межправительственных структур и на уровне двусторонних отношений. Кроме этого, начались более активные и бизнес-процессы, — отметил глава государства. — Я очень рад, что эти процессы продвигаются вперед и отношения не только между лидерами стран и правительствами, но и между народами будут приобретать более активный формат».

Георгий Маргвелашвили обратил внимание, что Беларусь и Грузия обладают большими возможностями для расширения сотрудничества в различных сферах. Однако страны воспользовались еще не всеми. «Если мы посмотрим на наш товарооборот, Беларусь — одиннадцатый по величине партнер Грузии. Я уверен, что эту цифру мы сможем улучшить и повысить. Углубление отношений между нашими государствами, будет стимулировать и бизнес», — убежден президент.

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