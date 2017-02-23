Единый реестр административных процедур должен заработать в Беларуси 1 января 2018 года, сообщила сегодня журналистам заместитель министра экономики Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Единый реестр административных процедур уже создается. К 1 января 2018 года, уверена, он заработает. Со второго полугодия 2017 года органы госуправления будут наполнять его своими административными процедурами, что нам позволит инвентаризировать эти процедуры, обеспечить прозрачность по составу, предъявляемым документам и стоимости и в итоге перейти на их прохождение в электронном виде», — отметила Ирина Костевич. По ее словам, в настоящее время в электронном виде можно пройти около 110 административных процедур. К 2020 году доля административных процедур, осуществить которые можно в электронном виде, должна составить не менее 75%.

Ирина Костевич подчеркнула, что предложения, которые составляют проект Национальной платформы бизнеса-2017, вынесенный на Ассамблею деловых кругов 1 марта, — это не новации. Больше половины есть в Программе социально-экономического развития на 2016−2020 годы и комплексе мер по ее реализации с конкретными сроками и ответственными.

Прошел первое чтение проект закона «О нормативно-правовых актах», которым предусмотрено внедрение оценки регулирующего воздействия. «У нас даже есть готовый проект постановления, чтобы пакетным принципом быстро внедрить методику по проведению ОРВ», — сказала она.

Ирина Костевич отметила, что Совет по развитию предпринимательства предложил проект закона о саморегулируемых организациях. «Мы серьезно его на общественно-консультативном совете обсуждали, устраивали мозговой штурм. При Минэкономики создана рабочая группа, которая его отрабатывает», — сообщила замминистра.

Что касается снижения административной ответственности и декриминализации экономических рисков, то, по словам замминистра, также создана рабочая группа, нарабатывающая пакет предложений, которые будут внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях уже в этом году.