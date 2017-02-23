Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило рейтинг крупнейших розничных операторов Беларуси, объединив информацию Торгового реестра на 1 января 2017 года. Торговое ведомство предоставило десятку крупнейших продовольственных и непродовольственных операторов. Ранжирование велось на основании общей торговой площади для одного юрлица.





Данные торгового реестра показывают, что многие продовольственные сети в 2016 году прирастали минимально либо сокращали торговые площади. Такую тенденцию подтверждают и данные официальной статистики.

По данным Белстата, розничный товарооборот в 2016 году составил 36,2 млрд рублей, что на 4,1% меньше в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В расчете на душу населения розничный товарооборот в 2016 году составил 3,8 тысячи рублей. В 2015-м этот показатель был 3,7 тысячи.

Снижение розничного товарооборота профильные чиновники объясняют падением уровня реально располагаемых денежных доходов населения. Причем снижение розничного товарооборота было ниже падения уровня доходов людей, то есть население активно расходует свои сбережения. Снижение покупательной способности оказало влияние на структуру розничного товарооборота: возросла доля продовольственных товаров и сократилась доля непродовольственных товаров. В сегменте продуктов питания наблюдается смещение покупательских предпочтений в сторону более дешевых товаров-аналогов внутри товарной группы, сказано в материалах, подготовленных к заседанию президиума Совмина. Что касается непродовольственных товаров, то их падение на 6,2% обусловлено прежде всего снижением продаж товаров длительного пользования.

Доля продаж белорусских товаров составила 65,9%, в том числе продовольственные — 81,6%, непродовольственные — 45,6%.





В списке топ-10 продовольственных сетей по сравнению с 2015 годом произошло одно изменение: вместо гипермаркетов «Простор», которые в прошлом году оказались на грани выживания, на 10-м месте появилась государственная сеть магазинов «Радзивилловский». Напомним, что с идеей создания коммунальной торговой сети под единым брендом в ноябре 2014 года выступил мэр Минска Андрей Шорец, найдя поддержку в лице Александра Лукашенко. Основная цель проекта была в том, чтобы сократить затраты на текущую деятельность 30 госмагазинов и конкурировать с частниками, не допустив резкого роста цен на продовольствие. Но, как видим, пока, кроме смены вывески и косметического ремонта, сеть не смогла показать органический рост.

Ранее в топ-10 была представлена одна подконтрольная государству торговая сеть — «Пинскдрев». В 2016 году она сократила количество объектов. Зато нарастила число торговых точек барановичская «Лагуна», которая работает в более бюджетном сегменте.

Согласно данным Белстата, в общем объеме розничного товарооборота частый сектор сгенерировал 26 млрд рублей (частный с долей государства — 3 млрд), иностранный капитал — 7 млрд, госсектор — 3 млрд. Иностранный капитал представлен в ряде розничных сетей («Алми», «Соседи», «Белмаркет», Mart INN, ОМА, Kari).

В рейтинге не учитывается сеть «Родны кут», которая объединяет более двух тысяч магазинов, расположенных на всей территории Беларуси: в небольших деревнях, агрогородках, в районных и областных центрах. Сеть принадлежит Белорусскому республиканскому союзу потребительских обществ (Белкоопсоюз) — одному из крупнейших многопрофильных гособъединений Беларуси. Как пояснили в МАРТе, рейтинг составляется «для собственных целей», а «Родны кут» сложно интегрировать, потому что магазины принадлежат большому количеству юридических лиц. Согласно данным Белстата, розничный товарооборот организаций торговли потребительской кооперации в 2016 году составил 2,2 млрд рублей. Товарные запасы сложились на уровне 232,6 млн рублей, что равносильно 42 дням торговли.