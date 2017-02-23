— У меня дочь с двумя детьми и мужем живут со мной и моим мужем. Они стоят в очереди, но ждать придется еще очень долго, а дети ведь растут. Люди, может, и должны самостоятельно решать вопрос с жильем, но вы не забывайте, какие сегодня у нас зарплаты. Дочь находится в декретном отпуске, работает только ее муж. Я считаю, что кредит льготный нужно давать всем, у кого есть дети.

Пенсионерам не нужны льготные кредиты, лучше пусть молодым дают. Я отработала уже на заводе 37 лет и получила квартиру бесплатно. Сейчас так не делают.

Артем, менеджер по продажам: