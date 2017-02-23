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«В Беларуси на квартиру не заработать — нужно ехать из страны» — уличный опрос Realt.by
24.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Я считаю, что льготные кредиты нужны тем людям, которые действительно в них нуждаются. Многодетные семьи, сироты — им нужно предоставлять льготные условия для получения кредитов на жилье. Всем подряд давать не стоит.
Общедоступные кредиты, на мой взгляд, выдаются под слишком большой процент. Решить свой жилищный вопрос обычному человеку — большой и сложный вопрос.
Зинаида Максимовна, пенсионерка:
— У меня дочь с двумя детьми и мужем живут со мной и моим мужем. Они стоят в очереди, но ждать придется еще очень долго, а дети ведь растут. Люди, может, и должны самостоятельно решать вопрос с жильем, но вы не забывайте, какие сегодня у нас зарплаты. Дочь находится в декретном отпуске, работает только ее муж. Я считаю, что кредит льготный нужно давать всем, у кого есть дети.
Пенсионерам не нужны льготные кредиты, лучше пусть молодым дают. Я отработала уже на заводе 37 лет и получила квартиру бесплатно. Сейчас так не делают.
Артем, менеджер по продажам:
— Я считаю, что льготные кредиты нужно давать в первую очередь молодежи. Я, как представитель молодого поколения, могу сказать, что купить себе квартиру самостоятельно невозможно. С нынешними зарплатами, если взять кредит под нынешние процентные ставки, я просто не смогу жить. Если бы молодежи предоставлялись льготные кредиты, все бы развивалось, никто бы не уезжал из страны. Я не считаю, что это развивает иждивенчество.
Я стою в очереди на улучшение жилищных условий, стоять мне там еще лет 15 как минимум. Я не знаю, как решить свой жилищный вопрос, кроме как с помощью кредита.
Павел, студент:
— Стране нужны не льготные кредиты, а адекватные кредиты с нормальными процентами. Я считаю, что льготных кредитов уже было выделено и так достаточно. Есть мнение, что они были использованы не по назначению. Квартиры, построенные на льготные кредиты, успешно сдаются в аренду в Каменной Горке. Хотя это должно контролироваться. Средств и так достаточно разбазаривается не по делу.
Я не представляю, как в нынешних условиях можно решить свой жилищный вопрос. Каждый может решить этот вопрос, только если ему достанутся квартиры по наследству. Я не понимаю, как можно построить квартиру в Минске, не беря займа у банка.
Дарья, студентка МГУ:
— Я считаю, что Беларуси нужны льготные кредиты на строительство жилья. Я сама льготница из-за потери кормильца. Я бы сама хотела иметь такой кредит. Я считаю, что таким, как я, должны выделять льготы.
Нет, я не считаю, что льготные кредиты порождают в стране иждивенчество. Общедоступные кредиты выдают под очень большой процент. Вся жизнь понадобится, чтобы квартиру купить.
Диана, маркетолог:
— Все эти квартиры, которые построили в Каменной Горке, сдают в аренду. Там живет очень много людей, а парковки, кстати, забиты машинами до отказа. Я даже Porscheтам видела.
Никто не хочет работать, все хотят бесплатного. Пусть идут и зарабатывают деньги, как-нибудь крутятся. Я считаю, что в Беларуси возможно самостоятельно решить квартирный вопрос.
Кирилл, студент международного права:
— Тут две стороны медали. С одной стороны, в стране рождается иждивенчество из-за льготных кредитов, с другой — государство помогает тем, кто в этом действительно нуждается. Здесь нужно очень четко понимать, кому давать льготные кредиты, а кого нужно заставлять работать.
Молодым специалистам не нужно давать льготные кредиты, молодежи просто нужно уезжать из Беларуси. Нас ни здесь, ни там никто не ждет, но там больше перспектив, чем здесь.
Каменная Горка, где все льготники построили себе квартиры, это социальное гетто. Тогда просто кредиты выдавали кому попало. Многие сдают это жилье в аренду, контроля никакого нет.
Фото: Павел Садовский
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Беларусь в какой-то мере можно назвать страной льготников. Куда ни глянь, для всего у нас найдутся послабления. С жильем тоже самое: значительная часть населения...
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