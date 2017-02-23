﻿ Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам. 21.by
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Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

24.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Если в предыдущие годы силами городского УКСа с господдержкой возводилось до 50% жилья, то в текущем году с помощью государства планируется построить не более 20% от общего объема ввода в эксплуатацию жилья.

В 2016 году мы предлагали «долевку» по Br800-850/кв.м. И проблем с реализацией квартир не было. Правда, по домам в микрорайоне № 59, где генподрядной организацией выступал Гомельский ДСК, объявляли акцию, — рассказывает директор КУП «УКС г. Гомеля» Владимир Сеноженский.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Сегодня УКС выступает заказчиком строительства жилых домов в основном в микрорайонах №96 и №59 (Шведская горка) и на сегодняшний день имеет в продаже порядка 150 квартир. Они расположены в домах, планируемых к вводу в текущем году.

Думаю, что к окончанию строительства мы реализуем квартиры в этих домах на 90-95%, — уточняет директор предприятия.

В зависимости от конструктива дома и его месторасположения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане могут купить новую квартиру в Гомеле в УКСе за Br632– 730/кв.м, ненуждающимся она обходится в Br850/кв.м.

В настоящее время в развивающемся спальном микрорайоне №59 (Шведская горка) УКС выступает заказчиком трех жилых домов, которые строятся силами Гомельского ДСК.

В районе построен один магазин и аптека. Планируется строительство детских садов, школы, больницы, благоустроенной пляжной зоны. Район привлекателен тем, что расположен вдали от промышленных объектов и в пешеходной доступности от реки Сож.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Все три 10-этажных 4-секционных жилых дома строятся по одинаковой типовой модернизированной серии 132 М.

В настоящее время в доме №15 ненуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане могут приобрести двухкомнатные квартиры по Br850/кв.м.

Объект сдается в эксплуатацию в конце февраля — начале марта текущего года.

В доме №18, 18А ненуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам квартиры также предлагаются по Br850/кв.м. Нуждающиеся граждане могут построить трехкомнатную квартиру по Br706/кв.м.

Объект планируется к вводу в мае 2017 года.

В доме №21, 21А, который будет сдаваться в эксплуатацию в июле, неочередники могут приобрести квартиры по Br850/кв.м.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

23 февраля вышла проектная декларация на строительство в этом районе 10-этажного 2-секционного дома № 22. Продажи квартир будут открыты 28 февраля.

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут построить квартиры по Br678/кв.м, ненуждающиеся — по 850/кв.м. 

В центре Новобелецкого района в квартале улиц Степана Разина – Войкова Светлогорский ДСК строит 10-этажный 2-секционный жилой дом № 2 на 40 квартир (заказчик — УКС). Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой вблизи лесополосы и специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с бассейном и строится на коммерческой основе. Купить трехкомнатную квартиру в доме можно за Br850/кв.м.

В центре города в районе улиц Красная – Докутович на коммерческой основе возводит 9-11-этажный, 2-секционный дом серии 90 на 80 квартир (первый пусковой комплекс) Мозырский ДСК.  

За счет месторасположения и обременений (сноса, строительства инженерных сетей и благоустройства) цена квадратного метра составляет Br900/кв.м. Сегодня в доме можно еще приобрести трехкомнатные квартиры.

Дом планируется к сдаче в конце марта — начале апреля 2017 года. Рядом с ним начнется строительство второго пускового комплекса.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

В Советском районе города на ул. Барыкина Гомельский ДСК ведет строительство второй очереди жилого 4-секционного дома переменной этажности по 7 и 10 этажей со встроенными помещениями.

Первая секция уже построена и заселена.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Квартиры реализуются только по коммерческим ценам ненуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам. Цена квадратного метра на двух- и трехкомнатные квартиры в зависимости от общей площади составляет Br950 и Br1020.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Улица Барыкина будет развиваться и дальше. На месте частного сектора вырастут современные многоэтажки.

В текущем году в центре города УКС начнет строительство кирпичного дома, который будет вводиться в 2018 году. Генподрядчик будет выбран на тендерной основе.

На гомельский рынок вышел и столичный застройщик

Во втором квартале текущего года вместе с соинвестором ИП «Алешин А.А.» сдает в эксплуатацию жилой дом столичная компания – ОАО «10 УНР». Он расположен в центре города по ул. Парижской коммуны в непосредственной близости от реки Сож.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

9-этажный одноподъездный монолитный дом с заполнением газосиликатными блоками рассчитан на 64 квартиры. Он строится с подземным паркингом на 24 машиноместа. На дворовой территории дополнительно будет оборудована стоянка также на 24 места. На первых этажах запроектированы офисные помещения.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Общая площадь однокомнатных квартир составляет порядка 50 кв.м, двухкомнатных — около 70 кв.м и трехкомнатных квартир — порядка 100 кв.м.

Квартиру в доме можно купить от $620/кв.м.

Квартиры от УКСа Гомельского района по Br800/кв.м

Первые жилые дома долевым способом строились УКСом Гомельского района в 2015-2016 годах и были успешно реализованы. Сегодня УКС выступает  заказчиком строительства 5-этажного кирпичного жилого дома на 30 квартир в поселке Ченки.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Преимущество дома заключается в том, что он имеет индивидуальное отопление. В кухнях оборудованы котлы, которые позволяют регулировать тепло в зависимости от температуры воздуха и личных пожеланий жильцов.

Общая площадь однокомнатных квартир составляет в среднем 40 кв.м, двухкомнатных — около 60 кв.м, трехкомнатных – порядка 80 кв.м.

Квартиры без отделки реализуются по Br800/кв.м.

Договоры долевого строительства заключены уже на 11 квартир.

Дом планируется к сдаче в июле текущего года.

Сам поселок Ченки прилегает непосредственно к городу. Заказчиком всех построенных малоэтажных жилых домов также выступал УКС Гомельского района.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Поселок продолжает застраиваться индивидуальными жилыми домами. За несколько лет выросла престижная коттеджная застройка. Участки под строительство выделялись Гомельским райисполкомом.

Заказчиком строительства дорог и коммуникаций (водоснабжение и электроэнергия) был районный УКС.

Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам

Сегодня районный УКС также выступает заказчиком строительства панельного дома на 60 квартир по госзаказу и арендного кирпичного дома на 40 квартир в поселке Юбилейный. Панельный дом строит Гомельский ДСК, кирпичный — стройтрест № 14. Два дома будут вводиться в эксплуатацию в первом полугодии текущего года.

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Гомель
 
 
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В прошлом году силами основного в городе заказчика по строительству жилых домов — КУП «УКС г. Гомеля» — введено в эксплуатацию 98 тыс. кв.м жилья, из них долевым...

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