Сегодня УКС выступает заказчиком строительства жилых домов в основном в микрорайонах №96 и №59 (Шведская горка) и на сегодняшний день имеет в продаже порядка 150 квартир. Они расположены в домах, планируемых к вводу в текущем году.

— Думаю, что к окончанию строительства мы реализуем квартиры в этих домах на 90-95%, — уточняет директор предприятия.

В зависимости от конструктива дома и его месторасположения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане могут купить новую квартиру в Гомеле в УКСе за Br632– 730/кв.м, ненуждающимся она обходится в Br850/кв.м.

В настоящее время в развивающемся спальном микрорайоне №59 (Шведская горка) УКС выступает заказчиком трех жилых домов, которые строятся силами Гомельского ДСК.

В районе построен один магазин и аптека. Планируется строительство детских садов, школы, больницы, благоустроенной пляжной зоны. Район привлекателен тем, что расположен вдали от промышленных объектов и в пешеходной доступности от реки Сож.