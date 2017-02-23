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Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
24.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Если в предыдущие годы силами городского УКСа с господдержкой возводилось до 50% жилья, то в текущем году с помощью государства планируется построить не более 20% от общего объема ввода в эксплуатацию жилья.
— В 2016 году мы предлагали «долевку» по Br800-850/кв.м. И проблем с реализацией квартир не было. Правда, по домам в микрорайоне № 59, где генподрядной организацией выступал Гомельский ДСК, объявляли акцию, — рассказывает директор КУП «
Сегодня УКС выступает заказчиком строительства жилых домов в основном в микрорайонах №96 и №59 (Шведская горка) и на сегодняшний день имеет в продаже порядка 150 квартир. Они расположены в домах, планируемых к вводу в текущем году.
— Думаю, что к окончанию строительства мы реализуем квартиры в этих домах на 90-95%, — уточняет директор предприятия.
В зависимости от конструктива дома и его месторасположения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане могут
В настоящее время в развивающемся спальном микрорайоне №59 (Шведская горка) УКС выступает заказчиком трех жилых домов, которые строятся силами Гомельского ДСК.
В районе построен один магазин и аптека. Планируется строительство детских садов, школы, больницы, благоустроенной пляжной зоны. Район привлекателен тем, что расположен вдали от промышленных объектов и в пешеходной доступности от реки Сож.
Все три 10-этажных 4-секционных жилых дома строятся по одинаковой типовой модернизированной серии 132 М.
В настоящее время в доме №15 ненуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане могут приобрести двухкомнатные квартиры по Br850/кв.м.
Объект сдается в эксплуатацию в конце февраля — начале марта текущего года.
В доме №18, 18А ненуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам квартиры также предлагаются по Br850/кв.м. Нуждающиеся граждане могут построить трехкомнатную квартиру по Br706/кв.м.
Объект планируется к вводу в мае 2017 года.
В доме №21, 21А, который будет сдаваться в эксплуатацию в июле, неочередники могут приобрести квартиры по Br850/кв.м.
23 февраля вышла проектная декларация на строительство в этом районе 10-этажного 2-секционного дома № 22. Продажи квартир будут открыты 28 февраля.
Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут построить квартиры по Br678/кв.м, ненуждающиеся — по 850/кв.м.
В центре Новобелецкого района в квартале улиц Степана Разина – Войкова Светлогорский ДСК строит 10-этажный 2-секционный жилой дом № 2 на 40 квартир (заказчик — УКС). Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой вблизи лесополосы и специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с бассейном и строится на коммерческой основе. Купить трехкомнатную квартиру в доме можно за Br850/кв.м.
В центре города в районе улиц Красная – Докутович на коммерческой основе возводит 9-11-этажный, 2-секционный дом серии 90 на 80 квартир (первый пусковой комплекс) Мозырский ДСК.
За счет месторасположения и обременений (сноса, строительства инженерных сетей и благоустройства) цена квадратного метра составляет Br900/кв.м. Сегодня в доме можно еще приобрести трехкомнатные квартиры.
Дом планируется к сдаче в конце марта — начале апреля 2017 года. Рядом с ним начнется строительство второго пускового комплекса.
В Советском районе города на ул. Барыкина Гомельский ДСК ведет строительство второй очереди жилого 4-секционного дома переменной этажности по 7 и 10 этажей со встроенными помещениями.
Первая секция уже построена и заселена.
Квартиры реализуются только по коммерческим ценам ненуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам. Цена квадратного метра на двух- и трехкомнатные квартиры в зависимости от общей площади составляет Br950 и Br1020.
Улица Барыкина будет развиваться и дальше. На месте частного сектора вырастут современные многоэтажки.
В текущем году в центре города УКС начнет строительство кирпичного дома, который будет вводиться в 2018 году. Генподрядчик будет выбран на тендерной основе.
На гомельский рынок вышел и столичный застройщик
Во втором квартале текущего года вместе с соинвестором ИП «Алешин А.А.» сдает в эксплуатацию жилой дом столичная компания – ОАО «10 УНР». Он расположен в центре города по ул. Парижской коммуны в непосредственной близости от реки Сож.
9-этажный одноподъездный монолитный дом с заполнением газосиликатными блоками рассчитан на 64 квартиры. Он строится с подземным паркингом на 24 машиноместа. На дворовой территории дополнительно будет оборудована стоянка также на 24 места. На первых этажах запроектированы офисные помещения.
Общая площадь однокомнатных квартир составляет порядка 50 кв.м, двухкомнатных — около 70 кв.м и трехкомнатных квартир — порядка 100 кв.м.
Квартиру в доме можно купить от $620/кв.м.
Квартиры от УКСа Гомельского района по Br800/кв.м
Первые жилые дома долевым способом строились
Преимущество дома заключается в том, что он имеет индивидуальное отопление. В кухнях оборудованы котлы, которые позволяют регулировать тепло в зависимости от температуры воздуха и личных пожеланий жильцов.
Общая площадь однокомнатных квартир составляет в среднем 40 кв.м, двухкомнатных — около 60 кв.м, трехкомнатных – порядка 80 кв.м.
Квартиры без отделки реализуются по Br800/кв.м.
Договоры долевого строительства заключены уже на 11 квартир.
Дом планируется к сдаче в июле текущего года.
Сам поселок Ченки прилегает непосредственно к городу. Заказчиком всех построенных малоэтажных жилых домов также выступал УКС Гомельского района.
Поселок продолжает застраиваться индивидуальными жилыми домами. За несколько лет выросла престижная коттеджная застройка. Участки под строительство выделялись Гомельским райисполкомом.
Заказчиком строительства дорог и коммуникаций (водоснабжение и электроэнергия) был районный УКС.
Сегодня районный УКС также выступает заказчиком строительства панельного дома на 60 квартир по госзаказу и арендного кирпичного дома на 40 квартир в поселке Юбилейный. Панельный дом строит Гомельский ДСК, кирпичный — стройтрест № 14. Два дома будут вводиться в эксплуатацию в первом полугодии текущего года.
Фото: Павел Садовский
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Новостройки Гомеля: городской УКС предлагает «долевку» по Br850/кв.м, но есть варианты и по более «сладким» ценам
В прошлом году силами основного в городе заказчика по строительству жилых домов — КУП «УКС г. Гомеля» — введено в эксплуатацию 98 тыс. кв.м жилья, из них долевым...
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