Трем сельхозпредприятиям на Витебщине — «Париж-Агро», «Вереньки-Агро» (Поставский район) и «Ушачскому райагросервису» — установили защитный период сроком на один месяц.

Заявления о возбуждении производства по делу о банкротстве во всех случаях подали сами должники. Экономический суд области принял их к рассмотрению в середине февраля.

По итогам второго квартала 2016 года ОАО «Париж-Агро», специализировавшееся на выращивании крупного рогатого скота, понесло убытки на сумму почти 342 тысячи рублей, в это время там работало 87 человек.

ОАО «Вереньки-Агро» занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, положение здесь не намного лучше: более 183 тысяч рублей убытков за тот же период. В случае ликвидации предприятия работу потеряют 121 человек.

В «Ушачском райагросервисе», в отличие от предыдущих двух хозяйств, где доля государства минимальна, 7,86% акций принадлежат Республики Беларусь, а 91,93% — Витебской области. Однако его убытки составили более 353 тысяч рублей. При банкротстве райагросервиса новую работу придется искать 164 сельчанам.

Чуть раньше процесс банкротства начали в отношении ОАО «Матюши-Агро» в Полоцком районе. Таким образом, в феврале на Витебщине приступили к банкротству четырех сельхозпредприятий.

Всего, согласно решению правительства, в регионе процедуре банкротства подвергнут 15 хозяйств. 87 предприятиям повезло больше — они должны пройти досудебное оздоровление.