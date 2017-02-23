﻿ Четырем сельхозпредприятиям на Витебщине грозит банкротство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Четырем сельхозпредприятиям на Витебщине грозит банкротство

24.02.2017 09:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Трем сельхозпредприятиям на Витебщине — «Париж-Агро», «Вереньки-Агро» (Поставский район) и «Ушачскому райагросервису» — установили защитный период сроком на один месяц.

Заявления о возбуждении производства по делу о банкротстве во всех случаях подали сами должники. Экономический суд области принял их к рассмотрению в середине февраля.

По итогам второго квартала 2016 года ОАО «Париж-Агро», специализировавшееся на выращивании крупного рогатого скота, понесло убытки на сумму почти 342 тысячи рублей, в это время там работало 87 человек.

ОАО «Вереньки-Агро» занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, положение здесь не намного лучше: более 183 тысяч рублей убытков за тот же период. В случае ликвидации предприятия работу потеряют 121 человек.

В «Ушачском райагросервисе», в отличие от предыдущих двух хозяйств, где доля государства минимальна, 7,86% акций принадлежат Республики Беларусь, а 91,93% — Витебской области. Однако его убытки составили более 353 тысяч рублей. При банкротстве райагросервиса новую работу придется искать 164 сельчанам.

Чуть раньше процесс банкротства начали в отношении ОАО «Матюши-Агро» в Полоцком районе. Таким образом, в феврале на Витебщине приступили к банкротству четырех сельхозпредприятий.

Всего, согласно решению правительства, в регионе процедуре банкротства подвергнут 15 хозяйств. 87 предприятиям повезло больше — они должны пройти досудебное оздоровление.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процесс банкротства в отношении всех предприятий Экономический суд начал в течение одного месяца - февраля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Радзивилловский" сместил "Простор". Топ-20 торговых сетей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика