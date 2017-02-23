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Минэнерго: мы работаем с РФ по цене на газ
24.02.2017 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь последовательно работает с Россией по сближению цен на газ для потребителей двух государств, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик в пятницу на пресс-конференции в Минске.
© Sputnik Владимир Федоренко
"Чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 2025 году — общий энергорынок, нам надо максимально сблизить цены на газ. Мы этим плотно занимаемся. Все, что сделано, уже доведено до сведения общественности вице-премьерами двух стран Владимиром Семашко и Аркадием Дворковичем", — сказал Потупчик.
По его словам, "все остальные шаги зависят от политических решений на высшем уровне".
Министр также сообщил, что в 2017 году Беларусь платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".
Министр также отметил, что сегодня белорусские промышленные потребители платят за газ в два раза больше по сравнению с РФ. Он также добавил, что Минску, который выстраивает отношения в ЕАЭС, принципиально важно выполнить все нормы договора о создании этого союза. В частности, это равные условия для всех стран ЕАЭС, подчеркнул министр.
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В 2017 году Беларусь платит за российский газ по цене "Ямал плюс". Дальнейшие шаги по газовым договоренностям зависят от политических решений на высшем уровне.
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