МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь последовательно работает с Россией по сближению цен на газ для потребителей двух государств, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик в пятницу на пресс-конференции в Минске.



© Sputnik Владимир Федоренко Руководство Беларуси и России должно принять решение по газовому докладу

"Чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 2025 году — общий энергорынок, нам надо максимально сблизить цены на газ. Мы этим плотно занимаемся. Все, что сделано, уже доведено до сведения общественности вице-премьерами двух стран Владимиром Семашко и Аркадием Дворковичем", — сказал Потупчик.

По его словам, "все остальные шаги зависят от политических решений на высшем уровне".

Министр также сообщил, что в 2017 году Беларусь платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".

Министр также отметил, что сегодня белорусские промышленные потребители платят за газ в два раза больше по сравнению с РФ. Он также добавил, что Минску, который выстраивает отношения в ЕАЭС, принципиально важно выполнить все нормы договора о создании этого союза. В частности, это равные условия для всех стран ЕАЭС, подчеркнул министр.