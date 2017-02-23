﻿ Минэнерго: мы работаем с РФ по цене на газ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минэнерго: мы работаем с РФ по цене на газ

24.02.2017 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь последовательно работает с Россией по сближению цен на газ для потребителей двух государств, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик в пятницу на пресс-конференции в Минске.

Минэнерго: мы работаем с РФ по цене на газ
© Sputnik Владимир Федоренко
Руководство Беларуси и России должно принять решение по газовому докладу

"Чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 2025 году — общий энергорынок, нам надо максимально сблизить цены на газ. Мы этим плотно занимаемся. Все, что сделано, уже доведено до сведения общественности вице-премьерами двух стран Владимиром Семашко и Аркадием Дворковичем", — сказал Потупчик.

По его словам, "все остальные шаги зависят от политических решений на высшем уровне".

Министр также сообщил, что в 2017 году Беларусь платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".

Министр также отметил, что сегодня белорусские промышленные потребители платят за газ в два раза больше по сравнению с РФ. Он также добавил, что Минску, который выстраивает отношения в ЕАЭС, принципиально важно выполнить все нормы договора о создании этого союза. В частности, это равные условия для всех стран ЕАЭС, подчеркнул министр.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году Беларусь платит за российский газ по цене "Ямал плюс". Дальнейшие шаги по газовым договоренностям зависят от политических решений на высшем уровне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Четырем сельхозпредприятиям на Витебщине грозит банкротство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика