О том, какие инвестиционные проекты реализованы на Минщине в прошлом году, какие — ждут своего часа, МЛЫН.BY рассказала заместитель председателя комитета экономики облисполкома Елена Сушкевич.





— Елена Владимировна, из каких источников в 2016 году в Беларусь поступила основная доля инвестиций и куда их направили?

— Постановлением Совета Министров на 2016 год было установлено задание по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в размере 180 миллионов долларов. Оно выполнено: объем инвестиций составил 190,8 миллиона долларов (или 105,9% к заданию на год).

Всего в 2016 году в Минскую область поступило 814,4 миллиона долларов иностранных инвестиций, в том числе почти 540 миллионов прямых. Самые крупные объемы привлечены в промышленность (65,5%), оптовую и розничную торговлю (13,6%) и транспорт (8,9%). Наибольшая доля привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе приходится на капиталовложения из России (21%), Китая (18,3%), Кипра (12%) и Литвы (11,6%).

— Какие инвестпроекты завершены на Минщине в прошлом году?

— Таковых восемь. В результате их реализации создано 514 новых рабочих мест и освоено 803,8 млн рублей инвестиций в основной капитал. В Мядельском районе была возведена солнечная электростанция ЗАО «Модус проджектс». С привлечением кипрских инвестиций построен завод детского питания в Несвиже; предприятие по переработке беконной свинины в Воложинском районе. Модернизировал производство высокоочищенного парафина, масел, смазок и различных модельных составов завод горного воска в Пуховичском районе. За счет иностранных инвестиций построены овцеводческий комплекс на 10 тысяч голов ИООО «Истерн Шип» и конеферма на 350 голов ООО «БелКумысПром» в Логойском районе, за счет кредитов белорусских банков — свинокомплексы РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» и РУП «Агрокомбинат «Ждановичи». Все эти проекты сейчас успешно функционируют.

— Что планируется реализовать в нынешнем году?

— Области необходимо привлечь 195 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе. На данный момент нами сформирован перечень инвестиционных проектов с иностранными инвестициями. Основной упор сделан на развитие Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Резиденты, которые расположены на его территории, сейчас реализовывают несколько проектов, самый крупный из которых — создание логистического центра компании «ЧайнаМерчантс групп». СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» привлекает инвестиции в виде кредитов, которые используются для развития инфраструктуры.

В строительство завода по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» в нынешнем году будут привлечены прямые иностранные инвестиции, хотя до этого компания работала за счет кредитных ресурсов КНР. Думаю, что с открытием финансирования более активно пойдет строительство горно-обогатительного комбината в Любанском районе. Кроме того, многие уже работающие в области предприятия с иностранными инвестициями планируют реинвестировать свою прибыль, направляя ее на дальнейшее развитие производства.