МИНСК, 24 фев — Sputnik. На строительство Белорусской атомной электростанции в текущем году планируется потратить порядка 600 миллионов долларов, говорится в материалах заседания коллегии министерства энергетики Беларуси.



© Фото: БелАЭС Новый корпус для первого реактора прибыл на БелАЭС

Строительно-монтажные работы в 2017 году будут выполняться на 130 основных и вспомогательных объектах БелАЭС. Планируется приступить к выполнению таких работ, как подача технической воды на площадку строительства, монтаж корпуса реактора, турбоагрегата, парогенераторов, начало сварки главного циркуляционного трубопровода.

"По контрактам с АО "Атомстройэкспорт" по строительству Белорусской атомной электростанции в 2017 году планируется освоить 580 миллионов, в том числе из средств государственного экспортного кредита России — 522 миллиона", — говорится в документе.

При этом в 2016 году на эти же цели было освоено 511,98 миллиона долларов.

Первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область) планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Всего БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.