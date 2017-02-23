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На строительство БелАЭС в 2017 году потратят $600 млн

24.02.2017 11:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. На строительство Белорусской атомной электростанции в текущем году планируется потратить порядка 600 миллионов долларов, говорится в материалах заседания коллегии министерства энергетики Беларуси.

На строительство БелАЭС в 2017 году потратят 0 млн
© Фото: БелАЭС
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Строительно-монтажные работы в 2017 году будут выполняться на 130 основных и вспомогательных объектах БелАЭС. Планируется приступить к выполнению таких работ, как подача технической воды на площадку строительства, монтаж корпуса реактора, турбоагрегата, парогенераторов, начало сварки главного циркуляционного трубопровода.

"По контрактам с АО "Атомстройэкспорт" по строительству Белорусской атомной электростанции в 2017 году планируется освоить 580 миллионов, в том числе из средств государственного экспортного кредита России — 522 миллиона", — говорится в документе.

При этом в 2016 году на эти же цели было освоено 511,98 миллиона долларов.

Первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область) планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Всего БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году строители приступят к монтажным работам корпуса реактора, турбоагрегата и парогенераторов.

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