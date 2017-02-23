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Минэнерго: нарастает угроза кризиса неплатежей за газ
24.02.2017 11:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. В Беларуси нарастает угроза кризиса неплатежей за природный газ, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на заседании итоговой коллегии ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, растет задолженность потребителей природного газа — генерирующих предприятий, из-за чего облгазы не в состоянии вовремя рассчитываться за поставки природного газа с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".
"Чтобы не срывать расчеты с "Газпром трансгаз Беларусь", они вынуждены сами привлекать кредиты, рассчитываться за поставки. За прошлый год взято таких кредитов на сумму в 3 миллиарда рублей или 1,5 миллиарда долларов", — сказал министр.
По его словам, наиболее остро кризис неплатежей ощущается в Минской области, на долю которой приходится около 40% просроченной задолженности за газ. При этом Потупчик уточнил, что здесь не учитываются долги прошлых лет.
"В случае продолжения такой ситуации с расчетами это может привести к срыву платежей перед "Газпром трансгаз Беларусь", ограничению поставок газа, штрафам и иным санкциям", — сказал Потупчик.
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Только за прошлый год предприятия энергетики вынуждены были взять 1,5 миллиарда долларов кредитов, чтоб рассчитаться с Газпром трансгаз Беларусь.
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