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Беларусь представит итоги стресс-тестов на АЭС Еврокомиссии и открыта для международных инспекторов
24.02.2017 12:06 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская АЭС открыта для международных инспекторов. Об этом заявил 24 февраля журналистам министр энергетики Владимир Потупчик перед заседанием итоговой коллегии Минэнерго, передает
«Что касается заявления Ангелы Меркель по поводу привлечения экспертов — мы не закрываемся, мы работаем сегодня с Европейским союзом в рамках подготовки нашего национального доклада по итогам стресс-тестов, которые уже проведены», — отметил Владимир Потупчик. Результаты стресс-тестов будут представлены в том числе Еврокомиссии.
Министр обратил внимание, что об открытости страны говорит в том числе визит в январе нынешнего года SEED-миссии МАГАТЭ. «Итоги миссии были озвучены, они нас удовлетворяют, как и та работа, которую мы проводим сегодня по взаимодействию с международным сообществом», — добавил Владимир Потупчик.
Он также рассказал, что Беларусь представит итоги стресс-тестов на АЭС Еврокомиссии.
«В декабре мы получили итоги стресс-тестов, сейчас они обрабатываются на атомной станции и в ближайшее время будут направлены нашему регулятору (Госатомнадзору). На основании этих материалов будет подготовлен национальный доклад, который будет представлен Еврокомиссии, — сообщил Владимир Потупчик. — В ближайшее время замминистра Михаил Михадюк отправится в Люксембург на переговоры с представителями европейского сообщества по поводу анализа этих стресс-тестов».
Итоги стресс-тестов также будут представлены общественности. «Проведение стресс-тестов было запланировано еще в 2011 году. Мы ни на шаг не отошли от этих обязательств и выполнили все, что было необходимо, в том числе в рамках решений совещания сторон Конвенции Эспо», — подчеркнул Владимир Потупчик.
Стресс-тесты заключаются в проверке экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций. В ходе стресс-тестов проводятся работы по оценке безопасности АЭС при возникновении экстремальных внешних воздействий, прогнозируются последствия таких природных факторов, как сочетания затопления, экстремальных погодных условий и внешних воздействий, последствия потери функций безопасности, вызванные потерей электроснабжения АЭС.
Напомним, 23 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернялисом
Белорусская АЭС строится по проекту АЭС-2006 с реакторами типа ВВЭР-1200. Стройплощадка находится в 18 км от Островца (Гродненская область). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.
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"Что касается заявления Ангелы Меркель по поводу привлечения экспертов - мы не закрываемся, мы работаем сегодня с ЕC в рамках подготовки нашего доклада по итогам...
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