Белорусская АЭС открыта для международных инспекторов. Об этом заявил 24 февраля журналистам министр энергетики Владимир Потупчик перед заседанием итоговой коллегии Минэнерго, передает БЕЛТА .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Что касается заявления Ангелы Меркель по поводу привлечения экспертов — мы не закрываемся, мы работаем сегодня с Европейским союзом в рамках подготовки нашего национального доклада по итогам стресс-тестов, которые уже проведены», — отметил Владимир Потупчик. Результаты стресс-тестов будут представлены в том числе Еврокомиссии.

Министр обратил внимание, что об открытости страны говорит в том числе визит в январе нынешнего года SEED-миссии МАГАТЭ. «Итоги миссии были озвучены, они нас удовлетворяют, как и та работа, которую мы проводим сегодня по взаимодействию с международным сообществом», — добавил Владимир Потупчик.

Он также рассказал, что Беларусь представит итоги стресс-тестов на АЭС Еврокомиссии.

«В декабре мы получили итоги стресс-тестов, сейчас они обрабатываются на атомной станции и в ближайшее время будут направлены нашему регулятору (Госатомнадзору). На основании этих материалов будет подготовлен национальный доклад, который будет представлен Еврокомиссии, — сообщил Владимир Потупчик. — В ближайшее время замминистра Михаил Михадюк отправится в Люксембург на переговоры с представителями европейского сообщества по поводу анализа этих стресс-тестов».

Итоги стресс-тестов также будут представлены общественности. «Проведение стресс-тестов было запланировано еще в 2011 году. Мы ни на шаг не отошли от этих обязательств и выполнили все, что было необходимо, в том числе в рамках решений совещания сторон Конвенции Эспо», — подчеркнул Владимир Потупчик.

Стресс-тесты заключаются в проверке экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций. В ходе стресс-тестов проводятся работы по оценке безопасности АЭС при возникновении экстремальных внешних воздействий, прогнозируются последствия таких природных факторов, как сочетания затопления, экстремальных погодных условий и внешних воздействий, последствия потери функций безопасности, вызванные потерей электроснабжения АЭС.

Напомним, 23 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернялисом заявила , что Германия выступает за допуск международных инспекторов к строительству БелАЭС. Несколькими часами ранее президент Литвы Даля Грибаускайте назвала БелАЭС геополитическим проектом России, «недоброжелательно направленным против Литвы». По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БелАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

Белорусская АЭС строится по проекту АЭС-2006 с реакторами типа ВВЭР-1200. Стройплощадка находится в 18 км от Островца (Гродненская область). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.