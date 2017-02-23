МИНСК, 24 фев — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 1,8774

Евро — 1,9875

100 российских рублей — 3,2418

Таким образом, белорусский рубль 24 февраля подешевел ко всем основным валютам. Значительнее всего — почти на копейку — в пятницу подорожал евро. Доллар и российский рубль изменились в цене незначительно.

На торгах Московской биржи курс доллара в пятницу колебался около 57,9, евро — 61,28 российского рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent составляет 56,25 доллара.