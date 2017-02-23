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Курсы валют: белорусский рубль подешевел
24.02.2017 12:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:
Таким образом, белорусский рубль 24 февраля подешевел ко всем основным валютам. Значительнее всего — почти на копейку — в пятницу подорожал евро. Доллар и российский рубль изменились в цене незначительно.
На торгах Московской биржи курс доллара в пятницу колебался около 57,9, евро — 61,28 российского рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent составляет 56,25 доллара.
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Белорусский рубль на торгах БВФБ в пятницу подешевел ко всем трем основным валютам.
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