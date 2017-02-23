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Курсы валют: белорусский рубль подешевел

24.02.2017 12:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • Доллар США — 1,8774
  • Евро — 1,9875
  • 100 российских рублей — 3,2418

Таким образом, белорусский рубль 24 февраля подешевел ко всем основным валютам. Значительнее всего — почти на копейку — в пятницу подорожал евро. Доллар и российский рубль изменились в цене незначительно.

На торгах Московской биржи курс доллара в пятницу колебался около 57,9, евро — 61,28 российского рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent составляет 56,25 доллара.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль на торгах БВФБ в пятницу подешевел ко всем трем основным валютам.

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