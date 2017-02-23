МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь и Россия близки к согласованию условий поставок в республику природного газа, последний согласованный сторонами вариант предусматривает, что республика будет привязана к внутрироссийских газовым ценам, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на заседании итоговой коллегии министерства энергетики.



© Sputnik / Виктор Толочко Минэнерго: нарастает угроза кризиса неплатежей за газ

"Мы должны добиться от наших российских партнеров, коллег и братьев существенного снижения цены на газ. Мы занимаемся этим полтора года, и я надеюсь, что мы близки к разрешению", — сказал Семашко.

Он заметил, что сторонам удалась согласовать траекторию снижения цен на газ.

"Мы нарисовали траекторию понижениям цены, дорожную карту, и есть понимание, что мы привяжемся к внутрироссийских ценам, это последний согласованный вариант", — сказал Семашко.

Вице-премьер отметил, что такая траектория позволит Беларуси к 1 июля 2019 года иметь цену газа на границе "соотносительно с Россией", а к 1 января 2025 года — на уровне цен для Смоленской области РФ.

Он напомнил, что к этим срокам в ЕАЭС должен быть создан общий рынок электроэнергии и общий рынок энергоносителей. Семашко заметил, что в Минске пока нет понимания, как движутся к этим задачам Кыргызстан и некоторые другие страны ЕАЭС.

"Но с Россией мы к этому идем, и это будет выгодно для нас", — сказал он.