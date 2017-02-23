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Семашко: мы должны добиться от РФ существенного снижения цены на газ

24.02.2017 12:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь и Россия близки к согласованию условий поставок в республику природного газа, последний согласованный сторонами вариант предусматривает, что республика будет привязана к внутрироссийских газовым ценам, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на заседании итоговой коллегии министерства энергетики.

Семашко: мы должны добиться от РФ существенного снижения цены на газ
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы должны добиться от наших российских партнеров, коллег и братьев существенного снижения цены на газ. Мы занимаемся этим полтора года, и я надеюсь, что мы близки к разрешению", — сказал Семашко.

Он заметил, что сторонам удалась согласовать траекторию снижения цен на газ.

"Мы нарисовали траекторию понижениям цены, дорожную карту, и есть понимание, что мы привяжемся к внутрироссийских ценам, это последний согласованный вариант", — сказал Семашко. 

Вице-премьер отметил, что такая траектория позволит Беларуси к 1 июля 2019 года иметь цену газа на границе "соотносительно с Россией", а к 1 января 2025 года — на уровне цен для Смоленской области РФ. 

Он напомнил, что к этим срокам в ЕАЭС должен быть создан общий рынок электроэнергии и общий рынок энергоносителей. Семашко заметил, что в Минске пока нет понимания, как движутся к этим задачам Кыргызстан и некоторые другие страны ЕАЭС.

"Но с Россией мы к этому идем, и это будет выгодно для нас", — сказал он. 

 
Теги: Минск
 
 
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Последний согласованный сторонами вариант предусматривает, что Беларусь будет привязана к российским газовым ценам, достижение окончательной договоренности уже...

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