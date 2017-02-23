Тарифы на электроэнергию для реального сектора экономики нужно снижать, заявил сегодня журналистам министр энергетики Владимир Потупчик перед заседанием итоговой коллегии Минэнерго.

Владимир Потупчик отметил, что проведенная модернизация энергетической отрасли в Беларуси дает колоссальные результаты и позволяет существенно экономить потребление газа. «Это позволяет нам поддерживать на приемлемом уровне тарифы для реального сектора экономики. На очень хочется снижать их, но, к сожалению, еще есть вопросы, в том числе по развитию возобновляемых источников энергии», — отметил он.

Министр подчеркнул, что к развитию ВИЭ нужно подходить комплексно. «Это очень дорогое удовольствие для страны. Сегодня затраты на покупную энергию от возобновляемых источников составляют более 20 центов за кВт. ч, наши затраты по собственной выработке — 6,1 центов за кВт.ч. Остальную разницу мы должны на кого-то переложить, и она перекладывается на реальный сектор экономики. Только по прошлому году дополнительные затраты, которые несет реальный сектор, составили $ 25 млн», — пояснил Владимир Потупчик.

С учетом этого Минэнерго считает важным при развитии ВИЭ учитывать интересы всех сторон — государства, бизнеса, населения, подчеркнул Владимир Потупчик. «Энергетики не против, чтобы это направление развивалось. Мы — за комплексное развитие всех направлений, но надо учитывать балансы интересов и принимать решения, которые будут соответствовать нашим реальным возможностям сегодня», — резюмировал министр.