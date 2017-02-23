МИНСК, 24 фев – Sputnik. Строительство Белорусской АЭС идет с отставанием от графика, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в пятницу на заседании итоговой коллегии министерства энергетики.

"Мы идем с отставанием от графика из-за срыва с первым корпусом реактора и некоторой нерасторопности Росатома. Но есть еще и другая парадоксальная ситуация. Минстройархитектуры плачет, что нет объемов работ. Вот же есть объект, в плане должно быть на площадке в пиковый период 6100 человек на площадке, у нас только 4900 человек", – сказал Семашко.

По его словам, из года в год повторяется одна и та же ситуация: численность рабочих на площадке примерно 80% от плана, и такое же отставание по объему выполненных работ.

"Мы разбирали эту тему и, не обессудьте, будем драть вас за это", – сказал Семашко.

Он напомнил, что в генеральном контракте с Росатомом было прописано, что Беларусь будет стараться максимально задействовать возможности своих строительных и промышленных предприятий. "Сегодня две трети строителей – это белорусские организации, и 10 российских. Так у них выработка в полтора раза выше, чем у наших. Если в Беларуси не могут набрать строителей, я буду отдавать эти объемы работ россиянам", – сказал Семашко.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Минск будет обращать внимание на сроки выполнения работ, потому что от времени введения станции в эксплуатацию зависит экономический эффект, который Беларусь рассчитывает от нее получить.

Первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область) планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Всего БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.