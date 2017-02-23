﻿ Строительство БелАЭС отстает от графика, Семашко обещает за это "драть". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Строительство БелАЭС отстает от графика, Семашко обещает за это "драть"

24.02.2017 13:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Строительство Белорусской АЭС идет с отставанием от графика, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в пятницу на заседании итоговой коллегии министерства энергетики.

Строительство БелАЭС отстает от графика, Семашко обещает за это "драть"
© Фото: Энергетика Беларуси
На строительство БелАЭС в 2017 году потратят $600 млн

"Мы идем с отставанием от графика из-за срыва с первым корпусом реактора и некоторой нерасторопности Росатома. Но есть еще и другая парадоксальная ситуация. Минстройархитектуры плачет, что нет объемов работ. Вот же есть объект, в плане должно быть на площадке в пиковый период 6100 человек на площадке, у нас только 4900 человек", – сказал Семашко. 

По его словам, из года в год повторяется одна и та же ситуация: численность рабочих на площадке примерно 80% от плана, и такое же отставание по объему выполненных работ. 

"Мы разбирали эту тему и, не обессудьте, будем драть вас за это", – сказал Семашко. 

Он напомнил, что в генеральном контракте с Росатомом было прописано, что Беларусь будет стараться максимально задействовать возможности своих строительных и промышленных предприятий. "Сегодня две трети строителей – это белорусские организации, и 10 российских. Так у них выработка в полтора раза выше, чем у наших. Если в Беларуси не могут набрать строителей, я буду отдавать эти объемы работ россиянам", – сказал Семашко. 

Он подчеркнул, что в этом вопросе Минск будет обращать внимание на сроки выполнения работ, потому что от времени введения станции в эксплуатацию зависит экономический эффект, который Беларусь рассчитывает от нее получить.

Первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область) планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Всего БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема заключается в нехватке рабочих на площадке, "нерасторопности" Росатома, задержках с корпусом для первого реактора и плохой работе белорусских строителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минэнерго: Тарифы на электроэнергию для реального сектора экономики нужно снижать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика