По фактам несвоевременных расчетов за поставленную продукцию нерезидентами Беларуси возбуждено 7 уголовных дел, в том числе 3 — органами прокуратуры. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам проверок, проведенных органами прокуратуры Могилевской области.

Недостатки в проведении преддоговорной работы по изучению финансовой состоятельности и платежеспособности контрагентов, способствовавшие образованию просроченной дебиторской задолженности, выявлены в деятельности ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Ольса», ОАО «Могилевский металлургический завод» и др.

Прокуроры выявили неединичные случаи отпуска продукции при имеющейся задолженности за ранее поставленные товары, несвоевременного обращения с претензиями и исками о взыскании просроченной дебиторской задолженности.

«Со стороны некоторых предприятий не был обеспечен должный контроль за деятельностью субъектов собственной товаропроводящей сети, принимаемыми ими мерами по повышению уровня платежной дисциплины», — говорится в сообщении.

Нарушения законодательства при осуществлении экспортных поставок товаров выявлены и в ОАО «Белшина». Прокуратура в связи с этим внесла гендиректору два представления об их устранении, «что позволило обеспечить возврат валютной выручки и сокращение просроченной внешней дебиторской задолженности более чем в 2 раза по сравнению с началом 2016 года».

При содействии органов прокуратуры организациям области реально возвращено 2,1 млрд российских рублей, 92,1 тысяч евро и 9,1 тысяч долларов.