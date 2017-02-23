В субботу, 18 февраля, труженики ОАО « Круглянская Искра» собрались во вместительном зале Запрудского СДК. Поводом для этого стало подведение итогов работы сельхозпредприятия за 2016 год. На встречу с аграриями приехали председатель РК профсоюза работников АПК Виктор Кленовик и председатель Запрудского сельского исполнительного комитета Николай Редкий.

С докладом о результатах работы за минувший год выступил директор сельхозпредприятия Денис Кейзеров. В своём выступлении он открыто говорил и о недостатках, но в целом сельхозпредприятие с поставленными задачами справилось и вышло на лучший результат, чем в 2015 году. Основным показателем, характеризующим его работу, является производство валовой продукции. В целом по хозяйству за 2016 год валовая продукция увеличилась на 15% и в сопоставимых ценах составила 5844 тыс. руб, валовая прибыль -- 417 тыс. руб., рентабельность -- 15,1%. На 29% увеличилась валовая продукция отрасли растениеводства. В 2016 году этот показатель составил 2724 тыс.руб. (в 2015 году -- 2111 тыс. руб).

-- Конечно же, -- подчеркнул Денис Александрович, -- наилучших результатов в отрасли растениеводства мы достигали в 2014 году, но тут имеет место ряд факторов. В 2016-м недополучили выручки от реализации рапса: большая часть посевов погибла из-за неблагоприятных погодных условий. Отрасль растениеводства в основном служит для удовлетворения потребностей животноводческих ферм в кормах в необходимом ассортименте. В 2016 году было заготовлено сена 1361 т, что на 76% больше уровня предыдущего года, соответственно сенажа 10701 т и силоса 20215 т, что на 75% и на 84% больше уровня прошлого года. Весь этот объём работ выполнен коллективом механизаторов и водителей. От их добросовестной работы всегда зависит успех хозяйства. Благодаря слаженной работе механизаторов вовремя были проведены весенняя и осенняя посевные. Постарались наши механизаторы и во время жатвы.

На уборке зерновых в 2016 году отдельные комбайновые экипажи превысили тысячный рубеж намолота и были награждены грамотами и премиями районного профсоюзного комитета. Водитель Олег Кастров за достижение наилучших результатов на отвозке зерна от комбайнов с поля награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Механизаторы не единожды показывали своё профессиональное мастерство. В минувшем году Дмитрий Чехунов и Дмитрий Крымовский принимали участие в районном конкурсе пахарей и заняли в нём соответственно 1-е и 2-е места.

В надлежащем порядке содержится и техника. По итогам районного смотра-конкурса машинных дворов в 2016 году хозяйство заняло третье место. Но, естественно, за всем хорошим, за высокими показателями отдельных механизаторов скрываются и определённые недостатки, которые нужно устранять.

Обеспокоенность вызывает состояние обеспечения сохранности горюче-смазочных материалов, узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники. Инженерной службе необходимо больше внимания уделять правильной организации труда механизаторов, сделать всё необходимое для того, чтобы к началу весеннего сева вся техника была поставлена на линейку готовности.

-- Главной задачей в отрасли животноводства, -- продолжал разговор директор сельхозпредприятия, -- остаётся увеличение объёмов производства молока и мяса. В 2016 году в зачётном весе было продано 4099 тонн молока, товарность которого составила 90%. Больше всего уходит на реализацию его с МТК «Ахимковичи», где удой на одну фуражную корову за год составил 5308 килограммов. Работают у нас люди ответственные и профессиональные. А оператор машинного доения МТК «Ахимковичи» Наталья Ковецкая уже в этом году заняла 3-е место в конкурсе операторов машинного доения агропромышленного комплекса Могилёвской области.

Говоря о производстве и реализации мяса, хочется отметить то, что в 2016 году валовой привес КРС составил 538 тонн, среднесуточный -- 626 грамм. Всего выращено 559,8 тонны мяса, что на 77,7 тонны больше к уровню прошлого года и составляет 116,1%.

И снова за всеми показателями стоят люди с их добросовестным отношением к порученному делу. За многолетний труд в АПК и достижение высоких производственных показателей была объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь оператору по обслуживанию КРС животноводческого комплекса «Запрудье» Валентине Лаврентьевой. С ветеранов труда берут пример молодые специалисты.

-- Задачи, которые поставлены на перспективу развития нашего сельхозпредприятия, -- продолжал своё выступление Денис Александрович, -- остаются по сути прежними. В первую очередь это работа на положительный результат. Только совмест-ными усилиями, организованностью и дисциплиной мы сможем обеспечить экономическую эффективность работы нашего сельхозпредприятия. И подводя итоги сказанного, хочу поблагодарить всех тружеников ферм и полей за их добросовестный труд.

После этих слов в зале наступила волнительная минута. Под звуки музыки и дружные аплодисменты лучших работников приглашали на сцену. Им директор сельхозпредприятия вручал подарки. Среди отмеченных, а их немало, были операторы машинного доения МТК «Ахимковичи» Наталья Ковецкая и Светлана Зезюлина, МТФ «Загорянки» -- Ольга Зайковская, МТФ «Тубышки» -- Дмитрий Смагин, МТФ «Литовск» --Татьяна Королёва. Премии вручались передовым механизаторам Александру Саксонову, Святославу Митькову, Александру Вырвичу, Анатолию, Михаилу, Александру и Сергею Кононовым, Дмитрию Чехунову, Дмитрию Крымовскому и другим, всем тем, кто внёс свой непосредственный значимый вклад в общую копилку производства. Чествовали на собрании и ветеранов хозяйства, ушедших в прошлом году на заслуженный отдых. Им вручали денежные вознаграждения и ценные подарки. Всё это говорит о том, что руководство сельхозпредприятия заботится о своих тружениках, что здесь на первом месте стоит человек с его потребностями. Правильная организация труда, забота о людях всегда даёт свой положительный результат.

Светлана Воропаева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добросовестный труд замечен и отмечен В субботу, 18 февраля, труженики ОАО « Круглянская Искра» собрались во вместительном зале Запрудского СДК. Поводом для этого стало подведение итогов работы...