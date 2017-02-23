Беларусь и Россия близки к согласованию условий поставок газа. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко на заседании итоговой коллегии Министерства энергетики, передает БЕЛТА .



Владимир Семашко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы должны решить этот вопрос, добиться существенного снижения цены на природный газ. Мы занимаемся этим почти полтора года, и, я надеюсь, близки к разрешению», — отметил Владимир Семашко.

«Мы нарисовали траекторию движения к единому рынку электроэнергии и единому рынку газа и нефти, траектория понижения цены есть. Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам, это по крайней мере последний согласованный вариант нашей дорожной карты, то есть протокола», — добавил вице-премьер.

Это позволяет рассчитывать, что к 1 июля 2019 года цена получаемого Беларусью газа на белорусско-российской границе будет сопоставима с ценой газа внутри России, а с 1 января 2025 года цена импортируемого газа на уровне цены газа в Смоленской области России.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов .