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Котковец стала банкиром: УДП выдавило Нацбанк из Паритетбанка

24.02.2017 15:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец стала председателем наблюдательного совета Паритетбанка. Данная информация размещена на сайте кредитной организации.


Надежда Котковец (в центре). Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ее замом является Вадим Дражин, который работает начальником информационно-аналитического отдела управления аналитического сопровождения ГУ «Главное хозяйственное управление» УДП. Еще два топ-менеджера УДП вошли в набсовет Паритетбанка.

В 2014 году Управление делами президента получило почти 55% акций Паритетбанка. Остальной пакет остался во владении Нацбанка. Как стало известно TUT.BY, в конце 2016 года УДП стало владельцем 99,5% акций Паритетбанка.

Недавно Андрею Бриштелеву доверили Белинвестбанк, а Паритетбанк остался без председателя правления. «УДП получило банк под полный контроль и не видело смысла продолжать сотрудничество с выходцем из Нацбанка», — сказал источник. «Они сменили предправления, сменили набсовет в этом месяце и, говорят, имеют большие планы по развитию банка», — добавил еще один собеседник. Ранее власти Беларуси рассматривали продажу Паритетбанка стратегическому инвестору.

Паритетбанк является правопреемником банка «Поиск», который был создан в январе 1991 года на базе Госбанка СССР по инициативе крупных предприятий Минска. До 1998 года входил в шестёрку крупнейших банков Беларуси. В 1999 году из-за неудовлетворительного состояния кредитного портфеля банк столкнулся с проблемами ликвидности, и вскоре контрольный пакет акций перешел Нацбанку. Спустя 5 лет банк переименовали в Паритетбанк, а Нацбанк стал основным собственником.

Нормативный капитал Паритетбанка на начало 2017 года составлял 91,3 млн рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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