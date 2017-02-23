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Котковец стала банкиром: УДП выдавило Нацбанк из Паритетбанка
24.02.2017 15:40 — Новости Экономики | Tut.by
Заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец стала председателем наблюдательного совета Паритетбанка. Данная информация размещена на сайте кредитной организации.
Ее замом является Вадим Дражин, который работает начальником информационно-аналитического отдела управления аналитического сопровождения ГУ «Главное хозяйственное управление» УДП. Еще два топ-менеджера УДП вошли в набсовет Паритетбанка.
В 2014 году Управление делами президента
Недавно Андрею Бриштелеву
Паритетбанк является правопреемником банка «Поиск», который был создан в январе 1991 года на базе Госбанка СССР по инициативе крупных предприятий Минска. До 1998 года входил в шестёрку крупнейших банков Беларуси. В 1999 году из-за неудовлетворительного состояния кредитного портфеля банк столкнулся с проблемами ликвидности, и вскоре контрольный пакет акций перешел Нацбанку. Спустя 5 лет банк переименовали в Паритетбанк, а Нацбанк стал основным собственником.
Нормативный капитал Паритетбанка на начало 2017 года составлял 91,3 млн рублей.
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Ее замом является Вадим Дражин.
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