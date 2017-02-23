Животноводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. Оно обеспечивает нас необходимыми продуктами питания: поставляет на стол молочную и мясную продукцию. На прошлой неделе были подведены итоги работы животноводства сельхозпредприятий района за январь 2017 года, и проходило все это в аг. Чернавчицы.

В мероприятии приняли участие председатель райисполкома Владимир Сенчук, его первый заместитель, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Виктор Лукашевич, первый заместитель начальника райсельхозпрода Николай Павлович, председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Просмыцкая, а также руководители, главные зоотехники и ветврачи, специалисты ветстанции и райплемстанции Прибужья. Словом, программа была насыщенной и длилась почти весь день.

Уже в начале семинара Виктор Лукашевич акцентировал внимание аудитории на том обстоятельстве, что сегодня одной из главных тем будет технология выращивания телочек до шестимесячного возраста. Это тот период, в котором в ряде хозяйств имеются проблемы по их сохранности. С целью знакомства с положительным опытом гости побывали на 2-х фермах ОАО «Чернавчицы»: в д. Ивахновичи и д. Блювиничи, которые, как отметил Николай Павлович, являются прекрасным примером для остальных сельхозпредприятий в организации работы животноводческой отрасли.

Интересно, что с момента рождения и до осеменения теленок женского рода именуется как телка. После осеменения и до растела — нетель, а после рождения теленка — первотелка или корова. «Для получения высокопродуктивной коровы необходимо проводить ряд ветеринарно-зоотехнических мероприятий, связанных с уходом за животным, целенаправленным выращиванием, системой профилактических прививок и своевременным осеменением согласно плану работы», — подчеркнул председатель ОАО «Чернавчицы» Иван Бурда.

На ферме в д. Ивахновичи выращивают телочек и бычков с раннего «детства» и до 6-ти месяцев. «К нам привозят телят с других ферм начиная с 20 дней после их рождения. Они, можно сказать, роскошно живут в специальных клетках. После 2-х месяцев мы их перемещаем в другое помещение, где формируются группы по 15 голов. Там телочки и бычки находятся до 4-х месяцев. Достигших этого возраста, переводим в следующее место, и уже там они находятся до 6-ти месяцев. А когда достигают полугода — перевозим в д. Блювиничи», — рассказала корреспонденту еженедельника бригадир производственной бригады в животноводстве Татьяна Кицак. Кстати будет заметить, животновод Татьяна Трофимук работает на этой ферме уже 25 лет, и ее за добросовестный труд искренне поблагодарила Елена Просмыцкая, а Владимир Сенчук вручил подарок. Между прочим, как отметила Татьяна Алексеевна, каждому теленку нужно уделить максимум внимания, заботы и ласки, чтобы он прекрасно себя чувствовал.

Следующим адресом передового опыта для делегации стала ферма в д. Блювиничи, на которой находятся животные повзрослее: от 6-ти месяцев и старше. На комплексе 38 лет работает бригадиром производственной бригады в животноводстве Любовь Зауличная, которая знает и любит свое дело. «У нас дружный коллектив, выполняем планы, получаем премии — все это позволяет нам эффективно трудиться», — сообщила Любовь Николаевна.

На каждой из ферм большое внимание уделяется состоянию кормовой базы. Подробно рассказал, как питаются буренки разных возрастов в ОАО «Чернавчицы», заместитель директора по животноводству Тарас Спивак. Что, безусловно, было очень полезно послушать всем присутствующим.

В ходе пленарной части семинара, которая проходила на базе учебного центра Брестского облсельхозпрода в Чернавчицах, слово было предоставлено Николаю Павловичу. Николай Тадеушевич подробно проанализировал работу всех хозяйств района за январь текущего года: производство молоко, его качество, среднесуточные привесы скота, получение приплода телят и многое другое.

— За всем, братцы, надо сегодня смотреть, — сказал Николай Тадеушевич. — Например, необходимо учитывать большую подверженность молодняка различным заболеваниям. Риск возникновения их и количество смертей среди молодых телят увеличивают пониженный уровень иммунитета, плохое кормление, неудовлетворительные условия содержания и ряд других факторов. А проанализировав полученные результаты, следует сделать вывод, что не все хозяйства имеют в этом направлении положительные показатели. Надеюсь, что каждый, кто присутствует здесь, сделает соответствующие выводы и будет стараться показывать в будущем достойные результаты.

Директор ОАО «Чернавчицы» Иван Бурда рассказал участникам семинара о предпринимаемых мерах по увеличению производства продукции животноводства в хозяйстве. Также были заслушаны отчеты руководителей ОАО «Комаровка», ОАО «Молодая гвардия», ОАО «За мир», УП «Прилукская сторона» и специалистов ГУСП «Племзавод Мухавец» о проводимой работе в хозяйствах по повышению продуктивности дойного стада, сохранности молодняка и наведению порядка на фермах.

— Задачи перед животноводами рай-она стоят большие. Нам надо в этом году произвести 108,9 тысячи тонн молока, повысить его товарность до 92%, увеличить реализацию молока сортом «экстра», а также особое внимание нужно уделить воспроизводству стада и его сохранности, — добавил Николай Тадеушевич.

Председатель райисполкома Владимир Сенчук подвел итоги работы выездного семинара-учебы. Он убежден, что поставленные задачи перед районом выполнимы, но для этого надо строго соблюдать все технологические процессы, ведь мелочей в этом деле не бывает. Особое внимание нужно уделять не только объемным показателям производства молока, но и его качеству, в частности, реализации молока сортами «экстра» и высшего. При выращивании ремонтного молодняка крупнорогатого скота необходимо получать не по 600 граммов среднесуточного привеса, а по 850 граммов. На откорме скота следует добиваться не менее 1000 — 1200 граммов среднесуточного привеса, тогда будет рентабельная продукция. Но для этого надо неукоснительно соблюдать технологию и трудовую дисциплину, что даст возможность получить желаемый результат.

Светлана САВЧУК

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