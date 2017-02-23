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Зарплаты в январе в Беларуси упали почти на 80 рублей

24.02.2017 17:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси за январь составила 720,7 рубля, говорится в сообщении Национального статистического комитета Беларуси.

Зарплаты в январе в Беларуси упали почти на 80 рублей
© Sputnik / Виктор Толочко
Средняя зарплата в Беларуси резко выросла – до 801 рубля

По данным Белстата, рабочие и служащие в январе получали в среднем зарплату в размере 721,1 рубля.

Для сравнения, в декабре 2016 года номинальная начисленная средняя зарплата составляла 801,6 рублей. Таким образом, в январе зарплата сократилась, по сравнению с декабрем, на 80,9 рублей.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней пресс-конференции потребовал в 2017 году обеспечить средний уровень номинальных зарплат по стране в эквиваленте 500 долларов США. Он подчеркнул, что это требование должно быть выполнено неукоснительно, однако предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе номинальная начисленная средняя зарплата работников составила по стране 720,7 рубля, в декабре было более 800 рублей.

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