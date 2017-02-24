Либерально-демократическая партия Беларуси настаивает на том, что строительство возле урочища Куропаты должно быть немедленно заморожено, а Мингорисполком должен провести изучение вопроса, как и на основании чего появилось разрешение на строительство в этом месте. Об этом говорится в заявлении высшего совета ЛДП.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Ситуация вокруг сопротивления застройщикам возле Урочища Куропаты вышла за пределы интересов кучки людей. Власти опять проспали народный протест, на этот раз говорим о столичном горисполкоме», — заявляет ЛДП.

При этом партия обращает внимание, что с Куропатами «крайне понятная ситуация». «Урочище давно известно своими захоронениями, еще во времена строительства МКАД в семидесятых правда вышла наружу. Давайте не будем разбираться, кто именно там похоронен: в любом случае в Куропатах покоятся тысячи жертв большевистского террора. Требуем расследования компетентных госорганов, как было получено разрешение на строительство возле места, где лежит прах тысяч, если не десятков тысяч. У нас что, места в Минске мало?» — подчеркивается в заявлении.

ЛДП требует остановить стройку и создать мемориал, там же организовать музей памяти репрессированных.

«Мы — европейская страна и должны увековечить память погибших в цивилизованном формате. Беларусь пострадала от репрессий больше многих других республик. Так давайте жить и относиться к печальным страницам нашей истории по-человечески!» — призывает партия.

«Говори правду» призывает власти к диалогу

Новостройка возле Куропат — это испытание на прочность исторического достоинства всей нации, говорится в заявлении республиканского совета гражданской кампании «Говори правду».

«Для тех, в ком живы память и уважение к прошлому Беларуси, ее драматичной истории, к трагическим судьбам наших дедов и прадедов, Куропаты — сакральное место. Оно освящено кровью невинно замученных. Поэтому любое проявление безразличия, равнодушия, неуважения, а то и вандализма в зоне будущего национального мемориала привлекает обостренное общественное внимание, заканчивается масштабным, значимым гражданским сопротивлением, — говорится в заявлении. — Так уже было во время прокладки автомобильной дороги прямо по безымянным захоронениям, возведения там развлекательного центра. Это же мы видим и сегодня, когда в обход законной процедуры пытаются перерезать новой коммерческой стройкой дорогу памяти к сердцу Куропат».

По мнению представителей «Говори правду», чиновники вновь пытаются проигнорировать мнение исследователей и общественности, точку зрения местных жителей. МАЗами, тракторами и бульдозерами на окраине улицы Мирошниченко «они фактически испытывают на излом, на прочность историческое достоинство всей нации».

«Говори правду» призывает власть «к полноценному диалогу во имя памяти и национального единства». Кампания предлагает: приостановить строительство до выяснения прокуратурой законности приобретения участка и проводимых работ; в случае если решение принято без нарушений, провести повторные общественные слушания и по их итогу принять решение о возможности строительства на данном участке; сформировать рабочую группу с участием гражданского общества, городских властей, исследователей для создания мемориала памяти и разработки плана организационных и информационных мероприятий; запретить изменения прежде зафиксированных границ охранной зоны, обозначить их не только на карте, но и на местности информационными стендами; провести научно-практическую конференцию по теме национальной памяти, где Куропаты должны стать одной из главных тем; в День памяти жертв репрессий провести посвященную теме Куропат фотовыставку в Минском городском совете депутатов.

Пятиэтажный бизнес-центр с парковочной зоной и магазином на первом этаже возводит на перекрестке улицы Мирошниченко и Минской кольцевой автодороги ООО «Белреконструкция» по заказу компании «КИПреконструкция». Проект должен быть завершен до 28 февраля 2018 года.

Представители общественности и часть местных жителей считают, что строительство бизнес-центра в этом месте незаконно, поскольку эта земля была продана на аукционе тогда, когда она еще входила в охранную зону историко-культурной ценности «Место массового захоронения жертв политических репрессий в урочище Куропаты». Кроме того, они отмечают, что строительство объекта началось до того, как был окончательно утвержден проект детального планирования этой территории.

Протест против строительства бизнес-центра продолжается уже шестые сутки . Защитники Куропат настаивают на немедленном прекращении строительства и полной отмене проекта.