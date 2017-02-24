﻿ Данкверт: если поедем в Беларусь, то только с телевидением. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Данкверт: если поедем в Беларусь, то только с телевидением

25.02.2017 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси или поедет в эту страну только в сопровождении телевизионной съемочной группы. Такое заявление он сделал в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос «поедет ли он в Беларусь», пишет ТАСС.


Сергей Данкверт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил от Генпрокуратуры РФ вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД республики в его отношении.

«Подчиненные пока тоже не хотят, — продолжил Данкверт. — Они напрямую говорят, еще три года назад говорили, я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением».

В то же время, глава Россельхознадзора напомнил, что ведомство всегда находилось «в числе тех, кто обеспечивал увеличение поставок в Беларусь» и выразил надежду на то, что общий язык с белорусской стороной будет найден. «Если взять 10 лет назад и сейчас, то поставки неизмеримо больше стали. Поэтому мы всегда обеспечивали, находили общий язык, работали и сейчас найдем общий язык», — уверен он.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси или поедет в эту страну только в сопровождении телевизионной съемочной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
ЛДП требует остановить стройку возле Куропат, а "Говори правду" призывает власть к диалогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика