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Два шага навстречу: как белорусам позволят легализовать доходы и капитал
26.02.2017 14:10 — Новости Экономики | Tut.by
В белорусской экономике репрессивные меры мирно уживаются с весьма либеральными. Многие ожидаемые бизнесом нормы даже
Минфин в очередном номере своего журнала «Финансы, учет, аудит» обращает внимание на два шага в сфере вывода из тени доходов и капитала, что может повлиять на конфигурацию финансового рынка страны.
В частности, к 2020 году запланировано введение института «налоговых депозитов». Суть этого механизма в том, что резидентам Беларуси, задекларировавшим доходы свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги, будет гарантирвоано безусловное сохранение налоговой и коммерческой тайны.
Кроме того, уже в 2017 году планируется разработать нормативный акт, согласно которому деньги граждан на приобретение и строительство жилья будут освобождены от декларирования и налоговых претензий.
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Кроме того, уже в 2017 году планируется разработать нормативный акт, согласно которому деньги граждан на приобретение и строительство жилья будут освобождены от...
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