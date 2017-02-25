﻿ Два шага навстречу: как белорусам позволят легализовать доходы и капитал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Два шага навстречу: как белорусам позволят легализовать доходы и капитал

26.02.2017 14:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В белорусской экономике репрессивные меры мирно уживаются с весьма либеральными. Многие ожидаемые бизнесом нормы даже прописаны в комплексе мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, которую президент утвердил в конце прошлого года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минфин в очередном номере своего журнала «Финансы, учет, аудит» обращает внимание на два шага в сфере вывода из тени доходов и капитала, что может повлиять на конфигурацию финансового рынка страны.

В частности, к 2020 году запланировано введение института «налоговых депозитов». Суть этого механизма в том, что резидентам Беларуси, задекларировавшим доходы свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги, будет гарантирвоано безусловное сохранение налоговой и коммерческой тайны.

Кроме того, уже в 2017 году планируется разработать нормативный акт, согласно которому деньги граждан на приобретение и строительство жилья будут освобождены от декларирования и налоговых претензий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, уже в 2017 году планируется разработать нормативный акт, согласно которому деньги граждан на приобретение и строительство жилья будут освобождены от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Данкверт: если поедем в Беларусь, то только с телевидением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика