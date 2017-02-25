В белорусской экономике репрессивные меры мирно уживаются с весьма либеральными. Многие ожидаемые бизнесом нормы даже прописаны в комплексе мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, которую президент утвердил в конце прошлого года.



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Минфин в очередном номере своего журнала «Финансы, учет, аудит» обращает внимание на два шага в сфере вывода из тени доходов и капитала, что может повлиять на конфигурацию финансового рынка страны.

В частности, к 2020 году запланировано введение института «налоговых депозитов». Суть этого механизма в том, что резидентам Беларуси, задекларировавшим доходы свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги, будет гарантирвоано безусловное сохранение налоговой и коммерческой тайны.

Кроме того, уже в 2017 году планируется разработать нормативный акт, согласно которому деньги граждан на приобретение и строительство жилья будут освобождены от декларирования и налоговых претензий.