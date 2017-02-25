Главным препятствием для развития бизнеса в Беларуси председатель правления группы компаний «А-100» Александ Центер бизнесмен считает апатию чиновников, которые не умеют и не хотят оперативно принимать решения и брать на себя ответственность. Об этом он заявил в программе «Контуры» на ОНТ .





«Огромное количество времени занимает переписка с органами власти. Месяцы, годы… Обсуждения и получение согласования по банальным вещам. В сфере строительства это вообще зашкаливает. Считаю, что государство может, используя свои рычаги, дать сигналы этому управленческому аппарату не на замедление процессов, которые идут в экономике, а на их ускорение. Чиновники должны принимать решения на своем месте максимально быстро», — подчеркнул Центер, вошедший в состав рабочей группы цель которой — снизить административное давление на бизнес.

«Я вижу, у государства есть понимание того, что нужно системно работать над уменьшением барьеров. Среда должна быть питательная и созидательная», — подчеркнул он.

Среди его предложений также — не наделять контролирующими функциями коммерческие организации. Бизенсмен уверен, что несправедливо, когда частную заправку проверяют специалисты «Белоруснефти», по сути — конкуренты.

Директор сети мастерских «Ялина» Иван Садовский показал телевизионщикам пустующее помещение — раньше был склад, а нужен торговый прилавок. Процесс согласования уже занял два года, и конца переписки пока не видно. «Мы собрали уже вот такую кипу документов. Мы получили согласование везде. Но конкретно администрация района стоит заслоном на этом пути. И невозможно никак ее обойти», — сетует Садовский, подчеркивая, что и клиентам это нужно, и город бы получал больше денег — коэффициент за аренду торговых площадей выше, чем складских.

Проблема, продолжал он, и штрафы, многократно превышающие размер нарушения и ставящие бизнес на грань закрытия.

На разработку предложений у межведомственной группы есть квартал.

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