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Главные препятствия - апатия чиновников и драконовские штрафы. Бизнес о том, что мешает расти
26.02.2017 21:12 — Новости Экономики | Tut.by
Главным препятствием для развития бизнеса в Беларуси председатель правления группы компаний «А-100» Александ Центер бизнесмен считает апатию чиновников, которые не умеют и не хотят оперативно принимать решения и брать на себя ответственность. Об этом он заявил в программе «Контуры» на
«Я вижу, у государства есть понимание того, что нужно системно работать над уменьшением барьеров. Среда должна быть питательная и созидательная», — подчеркнул он.
Среди его предложений также — не наделять контролирующими функциями коммерческие организации. Бизенсмен уверен, что несправедливо, когда частную заправку проверяют специалисты «Белоруснефти», по сути — конкуренты.
Директор сети мастерских «Ялина» Иван Садовский показал телевизионщикам пустующее помещение — раньше был склад, а нужен торговый прилавок. Процесс согласования уже занял два года, и конца переписки пока не видно. «Мы собрали уже вот такую кипу документов. Мы получили согласование везде. Но конкретно администрация района стоит заслоном на этом пути. И невозможно никак ее обойти», — сетует Садовский, подчеркивая, что и клиентам это нужно, и город бы получал больше денег — коэффициент за аренду торговых площадей выше, чем складских.
Проблема, продолжал он, и штрафы, многократно превышающие размер нарушения и ставящие бизнес на грань закрытия.
На разработку предложений у межведомственной группы есть квартал.
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Главным препятствием для развития бизнеса в Беларуси председатель правления группы компаний "А-100" Александ Центер бизнесмен считает апатию чиновников, которые не...
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