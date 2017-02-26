Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива, об этом заявил в программе «Главный эфир» телеканала « Беларусь 1 » первый заместитель министра транспорта Алексей Авраменко.





Он напомнил, что такая схема действовала до 2008 года, когда дорожное хозяйство финансировалось из дорожного фонда, который формировался за счет акцизов на топливо .

Акцизы остались и росли , но для финансирования дорог введен транспортный сбор. Авраменко отметил, что нынешний механизм может быть усовершенствован, но речи не идет о включении дорожного сбора в цену топлива.

Автолюбители, которые платят в среднем сбор в размере 150 рублей за машину в год, неоднократно задавались вопросом , куда идут средства и когда будет заметно улучшение качества дорог. Проблемы есть, в первую очередь, с местными дорогами. Решить вопрос Авраменко обещал «за два-три года».

Вопрос о том, как справедливее взимать с автолюбителей средства за пользования дорогами, поднимался неоднократно. В частности, недавно глава «Минскоблдорстроя» Денис Степанов отмечал, что именно схема с закладыванием суммы налога в стоимость топлива более оправдана. «Чем больше человек ездит, тем больше он и платит. А тот автовладелец, который использует автомобиль реже, экономит свои деньги», — аргументировал он.