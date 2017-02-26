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Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива
26.02.2017 22:20 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива, об этом заявил в программе «Главный эфир» телеканала «
Он напомнил, что такая схема действовала до 2008 года, когда дорожное хозяйство финансировалось из дорожного фонда, который
Акцизы остались и
Автолюбители, которые платят в среднем сбор в размере 150 рублей за машину в год, неоднократно
Вопрос о том, как справедливее взимать с автолюбителей средства за пользования дорогами, поднимался неоднократно. В частности, недавно глава «Минскоблдорстроя» Денис Степанов отмечал, что именно схема с закладыванием суммы налога в стоимость топлива более оправдана. «Чем больше человек ездит, тем больше он и платит. А тот автовладелец, который использует автомобиль реже, экономит свои деньги», —
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Представитель Минтранса напомнил, что такая схема действовала до 2008 года, когда дорожное хозяйство финансировалось из дорожного фонда, который формировался за...
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