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Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива

26.02.2017 22:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива, об этом заявил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» первый заместитель министра транспорта Алексей Авраменко.


Он напомнил, что такая схема действовала до 2008 года, когда дорожное хозяйство финансировалось из дорожного фонда, который формировался за счет акцизов на топливо.

Акцизы остались и росли, но для финансирования дорог введен транспортный сбор. Авраменко отметил, что нынешний механизм может быть усовершенствован, но речи не идет о включении дорожного сбора в цену топлива.

Автолюбители, которые платят в среднем сбор в размере 150 рублей за машину в год, неоднократно задавались вопросом, куда идут средства и когда будет заметно улучшение качества дорог. Проблемы есть, в первую очередь, с местными дорогами. Решить вопрос Авраменко обещал «за два-три года».

Вопрос о том, как справедливее взимать с автолюбителей средства за пользования дорогами, поднимался неоднократно. В частности, недавно глава «Минскоблдорстроя» Денис Степанов отмечал, что именно схема с закладыванием суммы налога в стоимость топлива более оправдана. «Чем больше человек ездит, тем больше он и платит. А тот автовладелец, который использует автомобиль реже, экономит свои деньги», — аргументировал он.

 
 
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Представитель Минтранса напомнил, что такая схема действовала до 2008 года, когда дорожное хозяйство финансировалось из дорожного фонда, который формировался за...

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