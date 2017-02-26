Земля практически избавилась от снежного покрова, не за горами – посевная. В цехе механизации отделения Радваничи ОАО «СГЦ «Западный» в эти дни царит особое оживление. Водители, трактористы, комбайнеры заканчивают ремонтную кампанию, чтобы внезапные поломки не помешали им своевременно выйти в поле. Насколько готовы машины к весеннему циклу работ, определит на днях Гостехосмотр.

За подготовкой к весеннему старту внимательно следят начальник производства отделения Радваничи Игорь Пилюк, начальник цеха механизации Игорь Дементей и заведующий ремонтными мастерскими Николай Крутюк.

Начальник производства отделения Радваничи Игорь Пилюк и заведующий ремонтными мастерскими Николай Крутюк

– Как только почва оттает, нам предстоит внести органические удобрения в землю, задисковать и запахать их, после чего приступим к посевным работам, – поделился планами Игорь Михайлович. – Этой зимой выпало много снега, значит будет достаточно влаги, а для урожая это хорошо. Когда земля прогреется до градусов восьми, в нее можно будет заделывать зерно. Согласно плану, сначала предстоит сеять яровые культуры, а попозже, в апреле-мае, возьмемся за кукурузу. Всего необходимо засеять 1486 гектаров полей.

На вооружении машинного парка отделения Радваничи находится 50 единиц техники. Трактора – от МТЗ-82 до энергонасыщенных, вроде «Джон Дира», МТЗ-2822, МТЗ-3022, МАЗы и автомобили ГАЗ для перевозки грузов, имеется автокран и шесть зерноуборочных комбайнов, один из которых используется для уборки кукурузы. Пару лет назад базу мехдвора пополнил погрузчик «Амкодор-352». В нынешнем году планируется приобрести агрегаты для внесения органики и самоходный опрыскиватель для работы с азотными удобрениями и ядами. Однако в большинстве своем техника на мехдворе «со стажем», на ходу благодаря тщательному уходу местных механизаторов.

Водитель Анатолий Драневич ремонтирует свой ГАЗ 53

– Администрация «Западного» обеспечивает машинно-тракторный парк отделения Радваничи запчастями, а с ремонтом техники справляемся своими силами, – говорит Игорь Пилюк. – При грамотной эксплуатации техника может долго и эффективно работать. Есть у нас, к примеру, старенький комбайн «Лида 1300» 2006 года выпуска. Таких на всю Беларусь осталось немного, но в деле он себя оправдывает. Чтобы повысить его производительность, в прошлом году комбайн поставили на низкорослые зерновые культуры: ячмень, овес. В результате экипаж «Лиды» в составе старожилов нашего мехдвора– тракториста Николая Сенкевича и его помощника Григория Головача – серьезно повысил свою результативность. Если в 2015 году они намолотили 560 тонн зерновых, то в прошлом – 609.

Коллектив механизаторов в отделении насчитывает 18 водителей автомобилей и 29 трактористов-машинистов сельхозпроизводства. Многие трудятся семейными подрядами. Маяками в работе являются Александр и Евгений Сусаевы. В прошлом году младший из братьев – Евгений – занял первое место в соревновании по отвозке зерна среди водителей «Западного». Среди «матерых» водителей отличились на хлеборобской страде Анатолий Драневич и Александр Касянюк.

«В отделении работаю четыре года, – рассказывает о себе Евгений. – Пришел сюда по распределению после окончания государственного профессионального лицея сельского производства в Малорите, да так и остался. Сам я живу в Больших Радваничах, родители здесь раньше работали, и моя душа лежит к сельскому хозяйству. Брат пришел на год раньше меня в отделение, он тракторист. Я начинал вместе с отцом на одном комбайне, два года был его помощником. Отец перешел работать в лесхоз, а я пересел на ГАЗ-53».

По примеру своих родителей и старшего брата пришел в отделение Радваничи и Михаил Олищеня. В хозяйстве он всего только год, но в коллективе уже давно свой. Будучи электрогазосварщиком, Михаил всегда на подхвате у механизаторов – без лишних вопросов подлатает кузов, кабину, прицеп.

Михаил Олищеня занимается ремонтом кузова ГАЗ

Победитель прошлогоднего соревнования по уборке зерновых среди молодых экипажей «Западного» Дмитрий Калишок на мехдворе работает вместе со своим отцом и дядей. В прошлом году парню вместе с помощником Женей Курловичем удалось быстрее всех намолотить первую тысячу тонн зерна в отделении Радваничи.

Практически всю жизнь трудится в сельском хозяйстве Николай Крутюк. Начинал еще в колхозе «Заря». В 90-х годах это сельхозпредприятие объединили с колхозом «Россия», а в 2001 году присоединили к «Западному» в качестве отделения Радваничи. Ремонтные мастерские Николай Ефимович возглавляет последние четыре года. Помимо осмотра техники перед выходом в поле и ее допуска к работам, следит за тем, чтобы ремонт машин осуществлялся качественно и в сроки, обозначенные руководством. На это и делает главный упор в своей работе.

Мужской коллектив механизаторов и водителей разбавляет диспетчер и по совместительству специалист отдела кадров Татьяна Белецкая.

Диспетчер цеха механизации отделения Радваничи Татьяна Белецкая

Девушка пока еще в ранге молодого специалиста, но уже зарекомендовала себя с хорошей стороны. В ее обязанности входят ведение документации, выписка путевых листов водителям и трактористам, проверка работников алкотестером. К счастью, повышенный уровень алкоголя у механизаторов и водителей – здесь исключение. На работу в хозяйство Татьяна устроилась после окончания Брестского государственного технического университета. Выбор в пользу отделения Радваничи, как и многие ее коллеги, сделала благодаря близости к дому и примеру своих родителей. Мама Татьяны не один десяток лет работает в животноводстве, а отец – трактористом.

Действительно, многочисленность семейных династий – яркая черта отделения Радваничи.

Алеся ПАШКЕВИЧ

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