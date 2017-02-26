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Дворкович: Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его

27.02.2017 11:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что между Россией и Беларусью остаются разногласия по газовому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

«У нас разногласия остаются», — сказал он, отвечая на вопрос, изучило ли руководство России и Беларуси подготовленный текст протокола по нефтегазовому вопросу.

«Переговоры продолжаются, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения. Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его», — добавил вице-премьер.

Также Дворкович отметил, что переговоры идут «сложно».

24 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва близки к согласованию условий поставок газа.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Также Дворкович отметил, что переговоры идут "сложно".

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