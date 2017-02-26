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Дворкович: Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его
27.02.2017 11:25 — Новости Экономики | Tut.by
Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что между Россией и Беларусью остаются разногласия по газовому вопросу. Об этом сообщает
«У нас разногласия остаются», — сказал он, отвечая на вопрос, изучило ли руководство России и Беларуси подготовленный текст протокола по нефтегазовому вопросу.
«Переговоры продолжаются, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения. Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его», — добавил вице-премьер.
Также Дворкович отметил, что переговоры идут «сложно».
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Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.
С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович
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Также Дворкович отметил, что переговоры идут "сложно".
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