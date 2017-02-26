Банкир Лешек Чарнецки, создатель группы GetinHolding, в рейтинге, составленном польским изданием Forbes, находится на шестой строчке. За минувший год его состояние увеличилось на 67,2% и достигло 3 млрд 579 млн злотых (около 864 млн долларов).

В Беларуси польскому богачу принадлежит «Идея Банк». Один из крупнейших розничных бизнесов в банковской сфере он создал на базе выкупленного в 2008 году небольшого «Сомбелбанка».

Лешек Чарнецки также активно инвестирует в недвижимость. На своей родине во Вроцлаве он построил бизнес-центр SkayTower. В Беларуси банкир также вложился в аналогичный бизнес: в 2014 году «Идея Банк» стал хозяином столичного комплекса «Азимут».

Бизнес еще одного польского «форбса» Богдана Качмарека долгое время был представлен на белорусском рынке джинсовым брендом BigStar. Сеть магазинов, работающих по франшизам, охватывает несколько городов нашей страны.

В 2015 году Богдан Качмарек, которому также принадлежит мебельная фирма Com40, расширил свое присутствие на белорусском рынке, открыв мебельную фабрику «Делком40» в СЭЗ «Гомель-Ратон». Это — самый значимый проект польских инвесторов в нашей стране за последние пять лет. На гомельской фабрике будет осуществляться раскрой обивочных тканей для предприятий в Польше. Со временем в городе над Сожем планируется создать полное швейное производство с ориентацией на рынки Беларуси и России.

В топ-100 польских богачей Богдан Качмарек вместе с супругой Эльжбетой поднялись за минувший год с 28-го на 7-е место. Их общие активы оцениваются в 3 млрд 349 млн злотых ( около 837 млн долларов). За год они выросли на 276,3%.

Основателем одной из крупнейших логистических компаний Польши – CTL Logistics Ярослав Павлюк переместился с 8-й на 15-ю строчку рейтинга. Хотя, его капитал не уменьшился и составляет 1 млрд 600 млн злотых (около 400 млн долларов.)

В 2007 году бизнесмен продал контрольный пакет своей логистической компании британскому фонду Bridgepoint, но остался миноритарным акционером. Британцы и Ярослав Павлюк имеют очень интересное партнерство в Беларуси. СТLLogistics и один из крупнейших белорусских экспортеров оружия «Белспецвнештехника» инвестировали в компанию «Белпольлогистик». Эта фирма управляет грузовым терминалом «Бакуны», занимающимся перегрузкой, складированием и экспедированием каменного угля, леса и другой продукции.

Владелец мебельной компании BRW Тадеуш Хмельпотерял в рейтинге Forbes 22 позиции: переместился с 42-го на 64-е место. Размер его капитала уменьшился на 3,3% и составил 652 млн злотых (около 163 млн долларов). Проблемы в бизнесе мебельного магната связывают с неустойчивостью рынка на Востоке Европы и конкуренцией со стороны IKEA.

В БеларусиТадеуш Хмель вложил свои деньги в мебельную фабрику и логистический комплекс в Бресте, а также в сеть салонов мебели.

А самыми богатыми в мире поляками, как считает Forbes, являются Себастиан и Доминика Кульчики — дети известного польского предпринимателя Яна Кульчика, основателя и владельца компании Kulczyk Holding и международной инвестиционной организации Kulczyk Investments. После его трагической гибели в 2015 году руководящие посты в отцовском бизнесе заняли дочь Доминика и сын Себастиан.

Несмотря на то, что их состояние за год сократилось на 10,2%: до 14 млрд 273 млн злотых (около 3,4 млрд долларов). Кульчики по-прежнему остаются на вершине польского списка Forbes.

Но в спину им дышат другие представители крупного бизнеса Польши: производитель стройматериалов Михал Соловов и телекоммуникационный магнат Зигмунт Солож-Зак. Капитал Соловова составляет 11 млрд 814 млн злотых (около 2,8 млрд долларов), активы Солож-Зака оцениваются в 10 млрд 305 млн злотых ( около 2,4 млрд доларов).