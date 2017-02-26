Механизм взимания дорожного сбора в Беларуси может быть усовершенствован, но его включение в стоимость топлива не рассматривается. Об этом в интервью “Главному эфиру” на телеканале “Беларусь 1″ заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

“У нас такая схема действовала до 2008 года. Акцизы на топливо шли на финансирование расходов дорожного хозяйства (с 2008 года топливные акцизы больше не участвуют в формировании дорожных фондов, а направляются в республиканский бюджет. – Прим. БЕЛТА).

Три года назад введен новый механизм. Он может быть усовершенствован, но такой вопрос (о включении дорожного сбора в цену топлива. – Прим. БЕЛТА) не рассматривается”, – сказал Алексей Авраменко.

Он проинформировал, что дорожный сбор – это целевые средства, которые идут на определенные объекты. На Br150, которые в среднем платит владелец авто, можно отремонтировать около 6 кв.м дорог, что составляет около 24% в общих затратах на дорожное хозяйство.

Предлагается усовершенствовать порядок распределения средств, сформирован перечень местных автомобильных дорог, которые требуют ремонта. “Речь идет о 6 тыс. км. Готовятся предложения по финансированию, чтобы в ближайшие два- три года выполнить максимальный объем и привести в надлежащее состояние сеть местных дорог”, – отметил первый замминистра. Также он рассказал о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. В настоящее время готовятся документы для проведения международного конкурса на реконструкцию участка трассы М10 от Гомеля до Мозыря.

БЕЛТА.