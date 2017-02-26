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Включение дорожного сбора в стоимость топлива не рассматривается – Минтранс
27.02.2017 — Новости Экономики | Ляхавiцкi веснiк
Механизм взимания дорожного сбора в Беларуси может быть усовершенствован, но его включение в стоимость топлива не рассматривается. Об этом в интервью “Главному эфиру” на телеканале
Три года назад введен новый механизм. Он может быть усовершенствован, но такой вопрос (о включении дорожного сбора в цену топлива. – Прим. БЕЛТА) не рассматривается”, – сказал Алексей Авраменко.
Он проинформировал, что дорожный сбор – это целевые средства, которые идут на определенные объекты. На Br150, которые в среднем платит владелец авто, можно отремонтировать около 6 кв.м дорог, что составляет около 24% в общих затратах на дорожное хозяйство.
Предлагается усовершенствовать порядок распределения средств, сформирован перечень местных автомобильных дорог, которые требуют ремонта. “Речь идет о 6 тыс. км. Готовятся предложения по финансированию, чтобы в ближайшие два- три года выполнить максимальный объем и привести в надлежащее состояние сеть местных дорог”, – отметил первый замминистра. Также он рассказал о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. В настоящее время готовятся документы для проведения международного конкурса на реконструкцию участка трассы М10 от Гомеля до Мозыря.
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Механизм взимания дорожного сбора в Беларуси может быть усовершенствован, но его включение в стоимость топлива не рассматривается. Об этом в интервью “Главному...
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