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Курсы валют: рубль продолжает дешеветь
27.02.2017 12:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов в понедельник ослаб ко всем трем основным валютам, свидетельствуют данные торгов.
Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:
Таким образом, на торгах 27 февраля доллар прибавил 0,23%, евро — 0,09%, а российский рубль — 0,28%. В целом корзина валют в Беларуси подорожала на 0,24%.
На торгах Московской биржи в понедельник доллар торговался на уровне 57,83 российского рубля, евро — 61,16. Баррель нефти марки Brent торгуется в диапазоне 56,5-57 долларов.
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Иностранные валюты по итогам торгов прибавили к стоимости незначительно - максимум полкопейки.
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