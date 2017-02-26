МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов в понедельник ослаб ко всем трем основным валютам, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,8818

Евро — 1,9893

100 рублей — 3,2508

Таким образом, на торгах 27 февраля доллар прибавил 0,23%, евро — 0,09%, а российский рубль — 0,28%. В целом корзина валют в Беларуси подорожала на 0,24%.

На торгах Московской биржи в понедельник доллар торговался на уровне 57,83 российского рубля, евро — 61,16. Баррель нефти марки Brent торгуется в диапазоне 56,5-57 долларов.