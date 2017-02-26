﻿ Курсы валют: рубль продолжает дешеветь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Курсы валют: рубль продолжает дешеветь

27.02.2017 12:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов в понедельник ослаб ко всем трем основным валютам, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,8818
  • Евро — 1,9893
  • 100 рублей — 3,2508

Таким образом, на торгах 27 февраля доллар прибавил 0,23%, евро — 0,09%, а российский рубль — 0,28%. В целом корзина валют в Беларуси подорожала на 0,24%.

На торгах Московской биржи в понедельник доллар торговался на уровне 57,83 российского рубля, евро — 61,16. Баррель нефти марки Brent торгуется в диапазоне 56,5-57 долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранные валюты по итогам торгов прибавили к стоимости незначительно - максимум полкопейки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Американские белорусы попросили зятя Трампа поддержать "независимое будущее Беларуси"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика