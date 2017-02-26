Белорусско-американское объединение (БАЗА) призвало новую администрацию США продолжать оказывать поддержку независимой суверенной Беларуси, руководствуясь своими национальными интересами в соответствии с демократическими ценностями. Об этом говорится в обращении БАЗА к Джареду Кушнеру, зятю и старшему советнику президента Дональда Трампа.



Джаред Кушнер и Дональд Трамп, фото: Reuters

Как подчеркивается в обращении, семья Кушнера имеет связи с Беларусью. Белорусско-американское объединение предлагает организовать встречу, чтобы проинформировать о своей деятельности и о Беларуси.

«Основанная в 1949 году, БАЗА информирует правительство США о последних событиях в Беларуси и предлагает рекомендации по вопросам политики, — говорится в обращении. — С момента прихода Владимира Путина к власти в России независимость Беларуси находится под угрозой, так как Кремль активно расширяет свою сферу влияния, подрывая право соседних народов на проведение своей собственной политики. Ярким примером этого является аннексия Крыма Россией, демонстрирующая, что Кремль отвергает международное право и бросает вызов интересам США в Восточной Европе. Многие белорусские американцы опасаются, что аннексия Беларуси может произойти в ближайшем будущем».

Авторы обращения считают, что «сохранение стратегических интересов Соединенных Штатов в Беларуси имеет первостепенное значение, а независимое будущее Беларуси должно получить должное внимание на самом высоком уровне». «Эксперты БАЗА при первой же возможности могут вас проинформировать о событиях в Беларуси и регионе, а также консультировать по вопросам двусторонних отношений между Беларусью и США», — говорится в обращении.

Как ранее сообщали американские СМИ, родственники Джареда Кушнера — выходцы из Новогрудка. Во время Холокоста они бежали из Новогрудского гетто и скрывались в белорусских лесах, где участвовали в партизанском движении. Отец Джареда Кушнера несколько раз посещал Новогрудок, куда привозил внуков, чтобы рассказать им историю семьи.

Справка: Белорусско-американское объединение (БАЗА) — старейшее объединение белорусов, живущих в США. В нее могут вступить лица белорусского происхождения, выходцы из Беларуси в ее этнографических границах, или лица связаны родством или своей деятельностью с Беларусью. Председателем объединения сегодня является Анна Сурмач.