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МНС предлагает проводить налоговые проверки раз в пять лет
27.02.2017 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Министерство по налогам и сборам вынесло на обсуждение общественности и бизнеса проект указа президента о проверках и налогообложении юридических и физических лиц.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Проектом указа предлагается установить проверяемый период налогового законодательства в пределах пяти календарных лет предшествующих году, в котором в установленном порядке принято решение о назначении проверки и за истекший период текущего календарного года", — сообщили Sputnik в МНС, комментируя основные положения проекта указа.
Там уточнили, что исключением станут периоды, за которые плательщиком внесены изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль, если у предприятия возникают или увеличиваются убытки. Также исключением будут периоды, за которые представлены налоговые декларации по НДС, если налоговые вычеты увеличиваются.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пятилетний мораторий на проверки не будет распространяться на осуществление контроля в сфере декларирования физлицами доходов и имущества. Это связано с тем, что действующее законодательство и соответствующий законопроект предусматривают контроль за соответствием доходов и расходов раз в десять лет.
Кроме того, в проект указа включены предложения, касающиеся некоторых вопросов налогообложения субъектов хозяйствования.
"Также предусматривается, что исчисление физлицу налога на недвижимость, земельного налога, сбора на финансирование государственных расходов, обязанность по исчислению которых возложена на налоговые органы, будет производиться не более чем за три календарных года, предшествующих году, в котором производится такое исчисление", — пояснили в налоговом ведомстве.
С документом можно ознакомиться на сайте МНС в разделе "Обсуждение законопроектов".
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Исключением станут случаи, когда субъект хозяйствования вносит в налоговые декларацию сведения о возникающих убытках. Эта норма также не касается контроля...
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