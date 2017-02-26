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ЕС продлил на год оружейное эмбарго против Минска, исключив из него ружья для биатлона

27.02.2017 13:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Беларуси и санкции в отношении четырех чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.


Фото: Reuters

В черном списке Евросоюза остались Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (в период исчезновения политиков занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД).

Санкции продлены до 27 февраля 2018 года, из оружейного эмбарго Евросоюз решил исключить поставки в Беларусь оборудования для биатлона, которые, однако, будут подлежать «предварительной авторизации со стороны уполномоченных национальных органов власти в каждом отдельном случае».

— Ощутимые шаги, предпринимаемые Беларусью для уважения универсальных основных свободы, верховенства права и прав человека будут оставаться ключевым моментом для формирования будущей политики ЕС по отношению к Беларуси, — сказано в сообщении Совета ЕС.

Почти все санкции ЕС с Беларуси были сняты год назад — из черного списка исключили 170 человек и 10 компаний. В силе тогда осталось эмбарго на поставку оружия, введенной в 2011 году, и персональные санкции против Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко, которые были введены в 2004 году.

ЕС объяснил отмену большинства ограничений шагами, которые Минск предпринял навстречу пожеланиям Брюсселя: освобождение политзаключенных, возобновление диалога по правам человека с ЕС, начало переговоров по упрощению визового режима и реадмиссии. В актив Минску также записали позитивную роль в урегулировании конфликта в Украине.

После отмены санкций Брюссель и Минск учредили координационную группу для обсуждения дальнейшего сотрудничества, запустили диалог по торговым вопросам, провели совместный инвестиционный форум в Вене, а Европарламент отменил квоты на поставку текстиля из Беларуси в ЕС.

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Теги: Минск
 
 
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В силе остались и санкции в отношении четырех чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов.

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