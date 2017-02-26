﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

27.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

До нового 10-летнего минимума индексу цен на квартиры в Минске остаётся снизиться всего на 4 $/м2, однако уже вторую неделю подряд он не меняется, оставаясь у отметки в 1173 $/м2.

По меркам двух прошлых лет нынешняя стабилизация произошла чрезвычайно рано. В 2015-ом снижение цен в принципе не прекращалось, но его минимальные темпы (-0,1% в неделю) наблюдались лишь в конце июля. В 2016-ом первый “ноль” в недельной динамике был зафиксирован в начале мая.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

Читайте также: К августу квартиры в Минске подешевеют ещё на 7,8% - участники конкурса прогнозов сделали свои ставки

Снижение цен на первичном рынке также затухает, но остановки пока не произошло. Если в первую февральскую неделю цены опустились на 0,6%, то на минувшей коррекция составила скромные 0,2%. В результате средняя цена квартир в новостройках Минска составила 1134 $/м2. Это повторение минимального значения, которое было отмечено в августе 2016 года. Дальнейшее снижение цен приведёт к установлению нового 10-летнего минимума.  

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

Предложение квартир по-прежнему увеличивается, но в последние недели прирост замедлился. За последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,6%. На 1,1% больше стало квартир с четырьмя комнатами, у других типов рост предложения был равномерным и составил по итогам недели 0,5%.

 В прошлом году пиковый объем предложения был зафиксирован в начале, а в 2015-ом – в конце марта. Если сейчас пик вновь придётся на первый весенний месяц, то до прошлогоднего уровня предложение “недоберёт” порядка 2000 квартир.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 февраля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

Единственным сегментом, где была отмечена положительная ценовая динамика, стали 2-комнатные квартиры, подорожавшие за неделю на 0,6%. У остальных типов квартир снижение цен колебалось от 0,2% до 0,4%.

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 27 февраля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

Пять столичных районов по итогам недели оказались в “красной зоне” c негативной ценовой динамикой. Впрочем, лишь в Партизанском районе снижение цен превысило 0,4%. Без изменений неделя прошла для Ленинского района, а в Московском, Центральном и Октябрьском цены выросли на 0,2-0,3%.

В месячном интервале динамика у всех районов остаётся отрицательной, темпы снижения цен колеблются от 0,3% до 3,9%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 693 $/м2 (-0,1%), Витебск – 561 $/м2 (-0,2%), Гомель – 583 $/м2 (-0,2%), Гродно – 698 $/м2 (-0,3%), Могилев – 582 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,2% и составила 2 872 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,4% и составляет 1476 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,7% и составила 780 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 20 по 27 февраля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика