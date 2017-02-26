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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 февраля 2017 года
27.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
До нового 10-летнего минимума
По меркам двух прошлых лет нынешняя стабилизация произошла чрезвычайно рано. В 2015-ом снижение цен в принципе не прекращалось, но его минимальные темпы (-0,1% в неделю) наблюдались лишь в конце июля. В 2016-ом первый “ноль” в недельной динамике был зафиксирован в начале мая.
Снижение цен на первичном рынке также затухает, но остановки пока не произошло. Если в первую февральскую неделю цены опустились на 0,6%, то на минувшей коррекция составила скромные 0,2%. В результате средняя цена квартир в новостройках Минска составила 1134 $/м2. Это повторение минимального значения, которое было отмечено в августе 2016 года. Дальнейшее снижение цен приведёт к установлению нового 10-летнего минимума.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Предложение квартир по-прежнему увеличивается, но в последние недели прирост замедлился. За последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,6%. На 1,1% больше стало квартир с четырьмя комнатами, у других типов рост предложения был равномерным и составил по итогам недели 0,5%.
В прошлом году пиковый объем предложения был зафиксирован в начале, а в 2015-ом – в конце марта. Если сейчас пик вновь придётся на первый весенний месяц, то до прошлогоднего уровня предложение “недоберёт” порядка 2000 квартир.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 февраля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Единственным сегментом, где была отмечена положительная ценовая динамика, стали 2-комнатные квартиры, подорожавшие за неделю на 0,6%. У остальных типов квартир снижение цен колебалось от 0,2% до 0,4%.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 27 февраля выглядит следующим образом:
Пять столичных районов по итогам недели оказались в “красной зоне” c негативной ценовой динамикой. Впрочем, лишь в Партизанском районе снижение цен превысило 0,4%. Без изменений неделя прошла для Ленинского района, а в Московском, Центральном и Октябрьском цены выросли на 0,2-0,3%.
В месячном интервале динамика у всех районов остаётся отрицательной, темпы снижения цен колеблются от 0,3% до 3,9%.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 693 $/м2 (-0,1%), Витебск – 561 $/м2 (-0,2%), Гомель – 583 $/м2 (-0,2%), Гродно – 698 $/м2 (-0,3%), Могилев – 582 $/м2 (-0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,2% и составила 2 872 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,4% и составляет 1476 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,7% и составила 780 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 20 по 27 февраля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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