До нового 10-летнего минимума индексу цен на квартиры в Минске остаётся снизиться всего на 4 $/м2, однако уже вторую неделю подряд он не меняется, оставаясь у отметки в 1173 $/м2.

По меркам двух прошлых лет нынешняя стабилизация произошла чрезвычайно рано. В 2015-ом снижение цен в принципе не прекращалось, но его минимальные темпы (-0,1% в неделю) наблюдались лишь в конце июля. В 2016-ом первый “ноль” в недельной динамике был зафиксирован в начале мая.



