﻿ "Закон по полкам" о разных видах взаимодействия между мужьями и женами в рамках бизнеса. 21.by
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"Закон по полкам" о разных видах взаимодействия между мужьями и женами в рамках бизнеса

27.02.2017 14:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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В новом выпуске проекта онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса юрист Владимир Несмашный ответит на несколько вопросов о различных формах взаимодействия мужей жен в рамках бизнеса, а также о том, как проверяют ИП при закрытии, на каком оборудовании можно работать в различных ситуациях.

Программа выйдет в эфир в понедельник, 27 февраля, в 15.00. Прямая трансляция также будет доступна на странице TUT.BY в социальной сети Facebook, где в комментариях можно оставить вопросы, если вы не успели отправить их на air@tutby.com.

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В новом выпуске проекта онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса юрист Владимир Несмашный ответит на несколько вопросов о различных формах...

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