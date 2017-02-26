﻿ Беларусь с 1 марта повышает нефтяные пошлины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь с 1 марта повышает нефтяные пошлины

27.02.2017 15:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Беларусь с 1 марта повышает ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты при их вывозе за пределы Евразийского экономического союза, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Беларусь с 1 марта повышает нефтяные пошлины
© Sputnik Евгений Биятов
Пока чуть меньше половины: Роснефть поставит в РБ около 10 млн нефти

Там пояснили, что такое решение закреплено постановлением Совета министров №160 от 25 февраля 2017 года.

Согласно документу ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышается на полтора доллара за тонну – с 89,5 до 91 доллара. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 49,2 до 50 долларов за тонну, на товарные бензины – с 26,8 до 27,3 доллара за тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 27,3 доллара за тонну против ставки в 26,8 доллара, установленной с 1 февраля. Такая же пошлина предусмотрена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов изменялись 1 февраля, тогда они также были повышены.

В январе Беларусь, вслед за РФ, ставки нефтяных пошлин понижала.

Беларусь и РФ с 2010 года унифицировали ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. С 2015 года, согласно договоренностям стран в рамках ЕАЭС, все нефтяные пошлины остаются в белорусском бюджете и направляются республикой на погашение внешнего госдолга.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пошлины на сырую нефть увеличиваются на полтора доллара за тонну, ставки на товарные бензины вырастут на 0,5 доллара за тонну. Это второе за год повышение ставок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Закон по полкам" о разных видах взаимодействия между мужьями и женами в рамках бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика