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Беларусь с 1 марта повышает нефтяные пошлины
27.02.2017 15:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Беларусь с 1 марта повышает ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты при их вывозе за пределы Евразийского экономического союза, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
© Sputnik Евгений Биятов
Там пояснили, что такое решение закреплено постановлением Совета министров №160 от 25 февраля 2017 года.
Согласно документу ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышается на полтора доллара за тонну – с 89,5 до 91 доллара. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 49,2 до 50 долларов за тонну, на товарные бензины – с 26,8 до 27,3 доллара за тонну.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 27,3 доллара за тонну против ставки в 26,8 доллара, установленной с 1 февраля. Такая же пошлина предусмотрена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов изменялись 1 февраля, тогда они также были повышены.
В январе Беларусь, вслед за РФ, ставки нефтяных пошлин понижала.
Беларусь и РФ с 2010 года унифицировали ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. С 2015 года, согласно договоренностям стран в рамках ЕАЭС, все нефтяные пошлины остаются в белорусском бюджете и направляются республикой на погашение внешнего госдолга.
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Пошлины на сырую нефть увеличиваются на полтора доллара за тонну, ставки на товарные бензины вырастут на 0,5 доллара за тонну. Это второе за год повышение ставок.
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