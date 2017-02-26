МИНСК, 27 фев – Sputnik. Беларусь с 1 марта повышает ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты при их вывозе за пределы Евразийского экономического союза, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik Евгений Биятов Пока чуть меньше половины: Роснефть поставит в РБ около 10 млн нефти

Там пояснили, что такое решение закреплено постановлением Совета министров №160 от 25 февраля 2017 года.

Согласно документу ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышается на полтора доллара за тонну – с 89,5 до 91 доллара. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 49,2 до 50 долларов за тонну, на товарные бензины – с 26,8 до 27,3 доллара за тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 27,3 доллара за тонну против ставки в 26,8 доллара, установленной с 1 февраля. Такая же пошлина предусмотрена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов изменялись 1 февраля, тогда они также были повышены.

В январе Беларусь, вслед за РФ, ставки нефтяных пошлин понижала.

Беларусь и РФ с 2010 года унифицировали ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. С 2015 года, согласно договоренностям стран в рамках ЕАЭС, все нефтяные пошлины остаются в белорусском бюджете и направляются республикой на погашение внешнего госдолга.