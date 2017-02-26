Обсудили все, кроме возведения бизнес-центра в Куропатах. Это краткий итог общественных слушаний по застройке Зеленого Луга, которые прошли сегодня в администрации Первомайского района. Гражданские активисты и местные жители принесли на открытое собрание тысячу подписей за пересмотр проекта. Но обращение не рассмотрели.

Общественные слушания проводил замглавы района



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Яны фактычна зрабілі выгляд, што праблемы будаўніцтва ў Курапатах не існуе. Проста разглядалі праблемы адсутнасці паліклінік і парковак, — рассказывает подробности заседания председатель партии БНФ Алексей Янукевич.

В итоге комиссия утвердила общий план застройки зоны, куда входит и площадка бизнес-центра на улице Мирошниченко. Лишь один человек выступил против, еще один — воздержался.

— Людзі прынеслі тысячу подпісаў супраць будоўлі, яны патрабавалі правесці нармальныя грамадскія слуханні, якіх раней не было, — говорит руководитель БНФ. — Сёння ўлады страцілі добрую магчымасць выйсці з гэтай сітуацыі, не губляючы твару. Але камісія згуляла ў глуханямых.

Уже неделю гражданские активисты круглосуточно дежурят возле стройплощадки в Куропатах. Они считают, что право на возведение бизнес-центра застройщик получил незаконно. Дело в том, что его включили в план города в 2013 году, затронув и места захоронения жертв сталинских репрессий. В 2014-м границы охранной зоны сузили и окончательно узаконоли стройку.

Сегодня около половины десятого утра рабочие начали вывозить технику со стройплощадки бизнес-центра через дорогу от Куропат. Они говорят, что руководство приняло решение приостановить работы до урегулирования конфликта.

Директор компании-застройщика «Белреконструкция» Сергей Нестеров отказался комментировать ситуацию «из-за лжи и передергивания фактов вокруг ситуации». Никак не комментируют ситуацию и в администрации Советского района. О том, почему приостановлены работы на объекте, зампредседателя Максим Соколов пока ничего не знает. Исполком таких требований не выдвигал.

Бизнес-центр находится на границе Первомайского и Советского районов Минска.