Белорусская система социальной защиты в отношении безработных не выполняет своих функций.

SYMPA/BIPART презентовал два новых аналитических документа: по социальной защите безработных и электронному участию.

Эксперты Татьяна Чулицкая (SYMPA/BIPART, ЕГУ) и Инна Ромашевская (SYMPA/BIPART) проанализировали белорусскую систему социальной защиты в отношении безработных и вызовы, которые перед ней стоят.

Как отмечается в исследовании, эта система не выполняет тех функций, которые помогли бы смягчить проблему социальной незащищенности безработных как на индивидуальном, так и на национальном уровне. В частности, существующая в настоящее время система соцзащиты и соответствующих выплат не поддерживает уровень жизни людей, потерявших работу, в той степени, чтобы они могли сосредоточить свои силы не на ежедневном выживании, а на поиске новой работы, обновлении своих трудовых навыков или реализации предпринимательской инициативы.

Инна Ромашевская: «Мы всегда говорим своим студентам, что государственная политика должна менять поведение людей и таким путем решать тут или иную социальную проблему. Если проблема не решается, значит с политикой, которую проводит государство, что-то не так. Если говорить о печально известном декрете номер 3 о предупреждении социального иждивенчества, то, как мы не пытались, мы так и не нашли, какую социальную проблему хочет решить государство с его помощь. Под него попадают самые различные социальные группы людей – от домохозяек до тех, кто по своих социальным характеристикам не готов участвовать в рынке труда. Посему этот декрет только создает дополнительные проблемы, так как с самыми разными проблемы он пытается работать с помощью одного инструмента, и этот инструмент – наказание.

Человек теряет доверие к службе занятости, налоговой службе».

Татьяна Чулицкая: «В соседних с Беларусью странах: Польше, Литве, Латвии, а также в Эстонии важную роль в системе соцзащиты безработных играет механизм социального страхования. В итоге безработные граждане в этих странах могут получать как страховые пособия, так и пособия по безработице. Как мы знаем, в Беларуси в настоящее время пособие по безработице составляет около 23 евро в месяц. Для сравнения: в Эстонии – эта сумма около 151 евро, что выглядит несколько более убедительно».

На основе представленного государственными органами описания результатов госпрограмм в сфере занятости в 2011–2015 годах, было отмечено, что самым частым видом помощи, оказанной обратившимся за содействием в трудоустройстве, является, собственно, содействие в трудоустройстве. Так, из общего числа обратившихся за помощью было трудоустроено более 50 процентов, что с учетом различных нюансов белорусской действительности не так уж и много. Но надо отметить, что речь здесь идет лишь о тех, кто официально зарегистрирован в органах занятости – а их, как мы знаем, очень немного.

Вторым по распространенности видом помощи, оказанной обратившимся в службу занятости, стало повышение квалификации, переподготовка и профессиональная подготовка. Третьим по частоте оказания видом социальном поддержки указано «выделение субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности». Такого рода помощь получили менее полутора процентов безработных.

Вместе с тем, в настоящее время господдержку могут получать только те, кто официально зарегистрирован в службе занятости, а их количество в Беларуси совсем невелико (около 1.1%). И при этом известно, что более 400 000 лиц не занято в экономике.

Новая Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, с точки зрения авторов исследования, несколько более совершенна. В ней используются более сложные индикаторы, привлекается Министерство образования как один из заказчиков данной программы и пр.. Но, в целом, 44 мероприятия, указанные в данной программе, повторяют уже запланированное: работа с выпускниками, и образовательные мероприятия, объявления о вакансиях, различные выездные виды деятельности.

Авторы исследования заметили только три мероприятия, способные повлиять на сегодняшний рынок труда.

Первое – номер 16, связанное с расширением адресного подхода при оказании содействия занятости гражданам. Оно предполагает не просто однократный контакт службы занятости и безработного, но разработку и реализацию индивидуального плана взаимодействия. Однако в отношении этого мероприятия не указывается ни срок его реализации, ни индикаторы, ни бюджет

В рамках второго мероприятия № 40 (разработка предложений о развитии системы страхования от безработицы) выделяется полмиллиарда старых рублей на написание работы по разработке системы страхования от безработицы в Беларуси. Кстати, по срокам работа уже должна быть закончена. Из плана непонятно, что будет происходить с этим исследованием дальше – никаких указаний о воплощении в жизнь его рекомендаций там нет.

И третье мероприятие (№41) – совершенствование механизма социальной поддержки путем доведения этого пособия до уровня прожиточного минимума. Но, опять же, не указаны ни сроки, ни индикаторы, ни бюджет этого мероприятия.

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Если говорить об общих принципах политики социальной защиты в Беларуси, то можно отметить, что она основана на узком принципе выбора подходящих и возможных с точки зрения, прежде всего, перераспределения доступных бюджетных средств, инструментов. Однако общеевропейской практикой является более широкая основа в виде социальной политики благосостояния (social welfare policy).

Принципиальной особенностью последней является включение в сферу социальной поддержки помимо государства и, соответственно, бюджетных средств, бизнеса и третьего сектора (организаций гражданского общества, локальных сообществ и пр.) и их вклада.

Татьяна Чулицкая, политолог, эксперт SYMPA/BIPART, PhD социальных наук, преподаватель департамента политических наук Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва).