Минск заинтересован в нормальной работе с Вильнюсом по теме БелАЭС и хочет, чтобы «риторика литовских политиков наконец-то перешла в конструктивное русло». Об этом заявил посол Беларуси в Литве Александр Король в интервью газете «The Baltic Times», сообщает пресс-служба белорусского МИД.



Фото предоставлено посольством Беларуси в Литве

По словам посла, Беларусь как страна, наиболее пострадавшая от аварии в Чернобыле, уделяет первостепенное внимание вопросам ядерной безопасности и прозрачности проекта БелАЭС. Король добавил, что Минск тесно сотрудничает по этому вопросу с МАГАТЭ, Еврокомиссией, Всемирной ассоциацией операторов АЭС и другими партнерами.

Площадку строительства АЭС, по словам дипломата, посетило более 70 делегаций, из них множество иностранных — из Венгрии, Польши, Франции, Бангладеш, Египта, Европейской Комиссии, МАГАТЭ и других.

— На этом фоне вызывает разочарование и удивление активная работа Литвы по дискредитации белорусского ядерно-энергетического проекта на различных международных площадках.

Король добавил, что у белорусской стороны нет предпосылок и поводов для переноса сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

В конце прошлой недели литовский премьер-министр поднял тему БелАЭС на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава ФРГ выступила за доступ на станцию международных инспекторов, которые «могли бы осмотреть это строительство, которые получили бы соответствующие планы и документы».