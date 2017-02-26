Сегодня оппозиция снова призвала всех собраться на акцию протеста в Куропатах против возведения бизнес-центра в бывшей охранной зоне. Митинг стал ответом на общественные слушания в администрации Первомайского района. Там обсуждали градостроительный план района. Но стройку на Мирошниченко комиссия проигнорировала.

Гражданские активисты и местные жители принесли на открытое собрание тысячу подписей за пересмотр проекта.

Члены комиссии обсудили проблемы с поликлиниками и парковками, но обсуждать строительство бизнес-центра через дорогу от Куропат не посчитали нужным. И своим голосованием фактически узаконили возведение объекта.

TUT.BY ведет прямую трансляцию с митинга.

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Стройплощадка бизнес-центра находится на границе Первомайского и Советского районов Минска , поэтому его судьбу решают сразу две администрации.

Уже неделю гражданские активисты круглосуточно дежурят возле стройплощадки в Куропатах. Они считают, что право на возведение бизнес-центра застройщик получил незаконно. Дело в том, что его включили в план города в 2013 году, затронув и места захоронения жертв сталинских репрессий. В 2014-м границы охранной зоны сузили и окончательно узаконили стройку.

Сегодня около половины десятого утра рабочие начали вывозить технику со стройплощадки бизнес-центра через дорогу от Куропат. Они говорят, что руководство приняло решение приостановить работы до урегулирования конфликта.

Директор компании-застройщика «Белреконструкция» Сергей Нестеров отказался комментировать ситуацию «из-за лжи и передергивания фактов вокруг ситуации». Никак не комментируют ситуацию и в администрации Советского района. О том, почему приостановлены работы на объекте, зампредседателя Максим Соколов пока ничего не знает. Исполком таких требований не выдвигал.