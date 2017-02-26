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Возле стройки в Куропатах гражданские активисты устроили очередной митинг
27.02.2017 18:06 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня оппозиция снова призвала всех собраться на акцию протеста в Куропатах против возведения бизнес-центра в бывшей охранной зоне. Митинг стал ответом на
Гражданские активисты и местные жители принесли на открытое собрание тысячу подписей за пересмотр проекта.
Члены комиссии обсудили проблемы с поликлиниками и парковками, но обсуждать строительство бизнес-центра через дорогу от Куропат не посчитали нужным. И своим голосованием фактически узаконили возведение объекта.
TUT.BY ведет прямую трансляцию с митинга.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Стройплощадка бизнес-центра находится на границе Первомайского и Советского районов Минска, поэтому его судьбу решают сразу две администрации.
Уже неделю гражданские активисты круглосуточно
Сегодня около половины десятого утра рабочие начали вывозить технику со стройплощадки бизнес-центра через дорогу от Куропат. Они говорят, что руководство приняло решение
Директор компании-застройщика «Белреконструкция» Сергей Нестеров отказался комментировать ситуацию «из-за лжи и передергивания фактов вокруг ситуации». Никак не комментируют ситуацию и в администрации Советского района. О том, почему приостановлены работы на объекте, зампредседателя Максим Соколов пока ничего не знает. Исполком таких требований не выдвигал.
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Он стал ответом на сегодняшнее совещание в администрации Первомайского района. Члены комиссии не стали обсуждать законность возведения бизнес-центра, а оставили...
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