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Дворкович: долг Беларуси за газ уже достиг почти $600 млн
27.02.2017 18:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Долг Беларуси за поставленный российский газ уже достиг почти 600 миллионов долларов США, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.
© Sputnik Нина Зотина
"Белорусские компании должны "Газпрому" и его дочерним структурам за поставленный газ значительную сумму, уже приближающуюся к 600 миллионам долларов", – сказал Дворкович в интервью телеканалу
По его словам, российская сторона полагает, что эти деньги республика должна выплатить в полном объеме.
Дворкович также отметил, что переговоры с Беларусью по газу проходят сложно, поскольку у стран разные понимание и интерпретация имеющегося соглашения.
"В любом случае, предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности", – подчеркнул вице-премьер России.
По состоянию на конец января текущего года газовый долг Беларуси перед Россией составлял 550 миллионов долларов. Задолженность возникла из-за того, что с января прошлого года республика начала платить российский за газ по цене, основанной на нефтяных котировках.
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Российский вице-премьер полагает, что какие-либо договоренности могут быть достигнуты только после полного погашения долга.
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