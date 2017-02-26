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Дворкович: долг Беларуси за газ уже достиг почти $600 млн

27.02.2017 18:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Долг Беларуси за поставленный российский газ уже достиг почти 600 миллионов долларов США, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Дворкович: долг Беларуси за газ уже достиг почти 0 млн
© Sputnik Нина Зотина
Дворкович: переговоры по газу идут сложно, есть разногласия

"Белорусские компании должны "Газпрому" и его дочерним структурам за поставленный газ значительную сумму, уже приближающуюся к 600 миллионам долларов", – сказал Дворкович в интервью телеканалу РБК на инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, российская сторона полагает, что эти деньги республика должна выплатить в полном объеме.

Дворкович также отметил, что переговоры с Беларусью по газу проходят сложно, поскольку у стран разные понимание и интерпретация имеющегося соглашения.

"В любом случае, предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности", – подчеркнул вице-премьер России.

По состоянию на конец января текущего года газовый долг Беларуси перед Россией составлял 550 миллионов долларов. Задолженность возникла из-за того, что с января прошлого года республика начала платить российский за газ по цене, основанной на нефтяных котировках.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский вице-премьер полагает, что какие-либо договоренности могут быть достигнуты только после полного погашения долга.

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