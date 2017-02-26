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Продукция 9 предприятий Беларуси поставлена на усиленный контроль в РФ
27.02.2017 18:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Россельхознадзор принял решение о введении в отношении девяти белорусских производителей продуктов питания режима усиленного лабораторного контроля, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.
© Sputnik Сергей Субботин
"По результатам проведенного анализа несоответствий, выявленных при проведении исследований продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ с территории Беларуси, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение ввести режим усиленного лабораторного контроля", – сообщил Россельхознадзор.
В список попали:
Среди нарушений Россельхознадзор указал выявление превышение количества консерванта натамицин, а также обнаружение в продукции данных предприятий листерий.
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Среди нарушений Россельхознадзор указал выявление превышение количества консерванта натамицин, а также обнаружение в продукции данных предприятий листерий.
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