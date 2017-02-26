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Продукция 9 предприятий Беларуси поставлена на усиленный контроль в РФ

27.02.2017 18:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Россельхознадзор принял решение о введении в отношении девяти белорусских производителей продуктов питания режима усиленного лабораторного контроля, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Продукция 9 предприятий Беларуси поставлена на усиленный контроль в РФ
© Sputnik Сергей Субботин
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"По результатам проведенного анализа несоответствий, выявленных при проведении исследований продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ с территории Беларуси, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение ввести режим усиленного лабораторного контроля", – сообщил Россельхознадзор.

В список попали: 

  • ООО "1-ая Минская птицефабрика" 
  • СПК "Агрокомбинат "Снов"
  • ООО "Акдимол" 
  • ОАО "Могилевский мясокомбинат" 
  • ООО "Острожанский-К" "Мясоперерабатывающий комбинат" 
  • ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал" 
  • ОАО "Ошмянский сыродельный завод" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" 
  • ОАО "Рогачевский МКК" филиал по производству сыров 
  • ОАО "Бабушкина крынка" управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" 

Среди нарушений Россельхознадзор  указал выявление превышение количества консерванта натамицин, а также обнаружение в продукции данных предприятий листерий.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди нарушений Россельхознадзор указал выявление превышение количества консерванта натамицин, а также обнаружение в продукции данных предприятий листерий.

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