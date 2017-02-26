МИНСК, 27 фев – Sputnik. Россельхознадзор принял решение о введении в отношении девяти белорусских производителей продуктов питания режима усиленного лабораторного контроля, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.



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"По результатам проведенного анализа несоответствий, выявленных при проведении исследований продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ с территории Беларуси, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение ввести режим усиленного лабораторного контроля", – сообщил Россельхознадзор.

В список попали:

ООО "1-ая Минская птицефабрика"

СПК "Агрокомбинат "Снов"

ООО "Акдимол"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ООО "Острожанский-К" "Мясоперерабатывающий комбинат"

ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал"

ОАО "Ошмянский сыродельный завод" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"

ОАО "Рогачевский МКК" филиал по производству сыров

ОАО "Бабушкина крынка" управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"

Среди нарушений Россельхознадзор указал выявление превышение количества консерванта натамицин, а также обнаружение в продукции данных предприятий листерий.