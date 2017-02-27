Уже не первый раз белорусская и российская стороны выдают противоположные точки зрения на переговоры по газу и нефти: Минск утверждает, что они близки к завершению, Москва — что не совсем. В итоге россияне оказываются правы: договор до сих пор не подписан. Экономисты призывают перейти в отношениях на рыночные рельсы и уверены, что без встречи «Лукашенко-Путин» проблема не решится.

А воз и ныне там — российская версия

Разногласия между Россией и Беларусью по газовому вопросу остаются, заявил сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах инвестфорума в Сочи. Журналисты спросили, изучило ли руководство РФ и Беларуси подготовленный текст протокола по нефтегазовому вопросу.

«У нас разногласия остаются», — цитирует Дворковича БелаПАН .

По словам российского вице-премьера, переговоры продолжаются. Вместе с накоплением долгов. «Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его», — добавил Дворкович.

Выплаты долга, который достиг уже $600 млн, до сих пор не начались. «Это потери бюджета прямые, это потери акционеров «Газпрома», — приводит слова Дворковича «Газета.ру» .

Информация по договоренностям по газу из кулуаров в Сочи поступала не только от Дворковича, но и от министра энергетики России Александра Новака. Высказывался этот чиновник не менее туманно.

По данным Новака, российская и белорусская стороны подготовили предложения по урегулированию ситуации вокруг долга Беларуси за газ.

«Есть предложения российской стороны, есть предложения белорусской стороны, но пока компромисс окончательно не найден», — сказал он, но не стал уточнять, в чем суть российских предложений.

Внутрироссийские цены — белорусская версия

Беларусь и Россия имеют «на выходе» договоренность о привязке цен на газ для Беларуси к внутрироссийским, заявил 24 февраля вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко.

«Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийских ценам. Там протокол на выходе», — цитирует Семашко «Прайм».

По его словам, Минск и Москва близки к договоренности о снижении цены на российский газ. «Мы должны добиться от наших коллег существенного снижения цены», — сказал белорусский чиновник.

Он считает, что это снижение цены укладывается в планы перехода к единому рынку электроэнергии на пространстве ЕАЭС к 1 июля 2019 года и к единому рынку нефти и газа к 1 января 2025 года.

«Когда эта траектория движения есть, мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам, и мы надеемся, что к 1 июля та часть газа, которую мы будем получать на границе Беларуси и Смоленской области, будет сопоставима с ценой газа в России, а на 1 января 2025 года весь газ, который мы будем импортировать, будет одинаков с ценой на белорусско-российской границе», — выказал пожелание белорусской стороны Семашко.

В тот же день белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил , что газовый вопрос с Россией решен. Точнее, почти решен.

По словам министра, решения по газовой проблеме были приняты, но решаться и согласовываться будут на политическом уровне.

10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос стоимости поставок российского газа в Беларусь и долга за него со стороны Минска. Однако к каким-нибудь конкретным результатам переговоры не привели . А уже 16 февраля Владимир Семашко заявил, что подписание протокола с Россией по нефтегазовому спору ожидается «на следующей неделе».

Опять близки к согласованию — независимые экономисты

«Решить вопрос очень просто, взять показать платежку, в которой написано: «600 миллионов долларов». С печатью такой, что банком сумма проведена. И вторую платежку, вернее, выписку из счета Газпрома: «Деньги поступили». И это было бы самое классное подтверждение, что диалог между Россией и белорусским правительством сдвинулся с мертвой точки. Но, поскольку такого документа нет, всё остальное является словесной шелухой, фейком, как любят сейчас говорить или просто фьючерскими новостями — то, что может случиться при определенных обстоятельствах», — прокомментировал ситуацию с переговорами белорусский экономист Ярослав Романчук.

По его мнению, пора делать кадровые выводы, серьезные изменения в подходе к проведению экономической политики внутри страны. Эксперт предложил выстраивать рыночные полноценные отношения со всеми партнерами, и деполитизировать взаимоотношения с «Газпромом», «Роснефтью» и другими энергетическими компаниями с тем, чтобы «государство в них вообще не участвовало».

«Давайте сделаем приватизацию двух белорусских НПЗ с участием 20% пенсионного фонда, чтобы там были представлены интересы пенсионеров и вообще людей, давайте продадим их на внутреннем рынке нашей страны, а всё остальное продадим инвесторам», — сказал Романчук на Primus .

После этого подобные ситуации не будут проблемой Минэнерго, правительства Беларуси, а будут проблемой субъектов хозяйствования, которые в случае разногласий просто обратятся в суд, уверен экономист.

«Нет конца и края этому диалогу, пока не встретятся главы государств, - уверен экономист Антон Болточко. - Чаще всего такие решения принимались на встрече глав государств. А мы на сегодняшний день видим, что глава государства находится на отдыхе в Сочи, но с Путиным он не встречался».

Справка БДГ

Россия — это основной торговый партнер Беларуси, однако уже несколько лет наблюдается снижение товарооборота между двумя странами. В 2016 году он составил 26,1 млрд долларов, снизившись еще на 5,2% по сравнению с 2015 годом. Это минимальное значение за последние семь лет. Основная причина сокращения — нефтегазовый конфликт.